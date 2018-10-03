Sırını kapısında durdurulan TIR uyuşturucu deposu çıktı

Hatay'da, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda yapılan aramada yakıt deposu ve lastiklere zulalanmış 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma kapsamında, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı gümrük sahası içerisinde Suriye plakalı bir tırı durdurdu.

"Dante ve "Akrep" isimli narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla araçta gerçekleştirilen aramada, aracın çekici kısmındaki akaryakıt deposuna özel olarak yapılmış zula içerisinde ve dorseye takılı lastiklerde 5 milyon 400 bin captagon hap ile çekiciye takılı lastik içerisinde de 72 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tırın Suriye uyruklu sürücüsü İ.Ş. gözaltına alındı.

Bu arada, aracın yük alma gerekçesiyle boş halde Türkiye'ye geçirilmeye çalışıldığı belirlendi.