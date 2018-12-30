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Sırbistan'daki protestolar devam ediyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

30 Aralık 2018 Pazar 00:43
Sırbistan'daki protestolar devam ediyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.

Başkentte dördüncü kez toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'i istifaya davet etti.

Protestoya katılan Sırp oyuncu Branislav Trifunovic, burada yaptığı açıklamada, siyasetçi Oliver Ivanovic'in ölümü ile gazetecilere yapılan saldırıların aydınlatılmasını ve muhalefet kanadına daha fazla söz hakkı tanınmasını istediklerini belirtti.

Trifunovic, Bakan Stefanovic'in istifasını talep ettiklerini tekrarladı. Bu arada, Belgrad sokaklarında yürüyen kalabalık ellerinde "Beş milyon kişiyiz", "Verilen sözlere ve söylenen yalanlara son" ve "Hırsızların değil, halkın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

Gösteriler muhalefet liderinin yaralanmasının ardından başlamıştı

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, dört hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başladı. Borko Stefanovic'in, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal bir çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

 

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 00:43
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