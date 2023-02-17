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Sinop itfaiyesi 6 kişiyi kurtardı

Sinop'tan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri enkazdan 6 depremzedeyi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:04:00 -
Sinop itfaiyesi 6 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin 6 kişiyi enkazdan kurtardıkları bildirildi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, deprem sonrası Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İtfaiye ekiplerini başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden Ayhan ülke olarak acılarının çok büyük olduğunu vurguladı.

Yaşanan afetten herkesin çok büyük dersler alması gerektiğine dikkati çeken Ayhan şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından ekiplerimizi AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk ettik. Çok şükür, orada kaldıkları süre diliminde 6 kişiyi enkazlardan sağ olarak kurtardılar. Görevlerini başarıyla yerine getirerek sağ salim buraya döndüler. Kendilerini tebrik ediyorum ancak ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Depremden herkesin çok önemli dersler çıkarması lazım."

Ayhan, itfaiye ekiplerinden bölgedeki durum hakkında da bilgi alarak yapılacak tüm çalışmalara destek olmalarını istedi. ​​​​​​

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