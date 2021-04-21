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Eğitim Sınavlar ertelenecek mi? Bakan Ziya Selçuk açıkladı
Eğitim

Sınavlar ertelenecek mi? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan sınavların ertelenebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 11:44:00 -
Sınavlar ertelenecek mi? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 'Eğer hocalarımız '3 Mayıs’taki sınavların ertelenmesi gerekir' derse, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.' İfadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

(3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili) Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor.

3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.

Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Bir vatandaş

Bu milli eğitim bakanı görevden alınması çok isterdim ama olmadı
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