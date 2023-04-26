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Dünya Silahlı kişiler onlarca insanı kaçırdı
Dünya

Silahlı kişiler onlarca insanı kaçırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 17:55:00 -
Silahlı kişiler onlarca insanı kaçırdı

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT), silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 29 kişi kaçırıldı.

Daily Trust gazetesinin haberine göre, dün gece FCT'nin Kwali bölgesine bağlı Yewuti köyüne gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişi kaçırıldı, iki kişi ise saldırganlardan kaçmayı başardı.

Eski Kwali Bölge Başkan Yardımcısı Alhaji Zubairu Jibrin, saldırıyı doğrulayarak, kaçırılanlar arasında kardeşi ve kardeşinin ailesinin de olduğunu belirtti.

Jibrin, kaçırılanların serbest bırakılması için hükümetten acil yardım istedi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
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