İşgalciler Lübnan'a İHA'lardan patlayıcı varillerle saldırdı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist rejim ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesini 14 kez hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda İHA'lardan bırakılan güçlü patlayıcılarla yüklü varillerin kullanıldığı belirtildi.
İsrail İşgal ordusu, ateşkes hükümlerini hiçe sayarak Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ediyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre işgal ordusu, Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinin çevresine insansız hava araçlarıyla peş peşe saldırılar düzenledi.
İHA'LARDAN PATLAYICI VARİLLER BIRAKTILAR
Bölgeye yönelik 14 sistematik saldırının gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıların dikkat çeken yönü ise kullanılan yöntem oldu. İHA'lardan, güçlü patlayıcılarla doldurulmuş varillerin bölgeye bırakıldığı belirtildi.
Patlayıcıların özellikle evler ve altyapının yıkımında kullanıldığı aktarıldı.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR
İşgal ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.
Saldırılar nedeniyle büyük bir göç dalgası yaşanırken Lübnan hükümeti, ülke içerisinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı.
17 NİSAN'DA ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
Lübnan ile siyonist rejim arasında varılan ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmiş, daha sonra anlaşmanın süresi birkaç kez uzatılmıştı.
Buna rağmen işgal ordusu, çeşitli gerekçeler öne sürerek Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Son olarak El-Mansuri'de gerçekleştirilen 14 saldırıda İHA'lardan patlayıcı yüklü varillerin bırakılması, işgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında kullandığı yöntemi de gözler önüne serdi.