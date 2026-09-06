Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti. Eş Başkan Hazal Aras, Akkuş’un cenazesinin 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından defnedileceğini açıkladı.

Uzun süredir kanserle mücadele eden DEM Partili Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti. Akkuş'un cenazesinin 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

MEMET AKKUŞ'UN VEFATINI HAZAL ARAS DUYURDU

Ağrı Belediye Eş Başkanı Hazal Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Eş Başkan Memet Akkuş'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aras, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Eş Başkanımız Memet Akkuş'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Cenazesi 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından defnedilecektir. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve Ağrı halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

DEM PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada da Akkuş'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlandı.

Partinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ağrı Belediye Eş Başkanımız Mehmet Akkuş’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine rahmet; ailesine sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz"

MEMET AKKUŞ KİMDİR?

Memet Akkuş, 1969 yılında Ağrı'da doğdu. 1992 yılında cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul'a göç eden Akkuş, İstanbul DEHAP yönetiminde görev aldı.

2015 yılında Ağrı HDP İl Yöneticiliği ve İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Akkuş, 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin Ağrı Belediye Eş Başkan adayı oldu.

2024 yerel seçimlerinde ise DEM Parti'nin Ağrı Belediye Eş Başkan adayı olan Akkuş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ağrı Belediye Eş Başkanı olarak göreve başladı.

Evli ve 5 çocuk babası olan Akkuş, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.