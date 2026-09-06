İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oylamayla sona erdi. Terör soruşturmaları ve usulsüzlük iddialarının eksik olmadığı partide kayıtlı delegelerin sandık başına gitmesiyle yapılan seçimlerde, mevcut Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden koltuklarını korudu.
DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı.
Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi.
Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.
Gündem
DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?