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Gündem İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti
Gündem

İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti

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İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oylamayla sona erdi. Terör soruşturmaları ve usulsüzlük iddialarının eksik olmadığı partide kayıtlı delegelerin sandık başına gitmesiyle yapılan seçimlerde, mevcut Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden koltuklarını korudu.

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı.

Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi.

Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

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