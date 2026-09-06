Bakırhan'ın sözleri ters tepti! Alevi bildirisinde imza sayısı 97'ye çıktı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atfedilen “Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisî ittifakı” sözleri üzerinden başlayan tartışma DEM Parti ile bazı Alevi çevreleri arasında büyüyor.

31 Ağustos'ta yazar, akademisyen ve sanatçıların da aralarında bulunduğu 53 kişinin yayımladığı “Alevi Aydınlar Bildirgesi”ne 44 yeni isim daha imza attı.

Yeni katılımlarla bildirgeyi destekleyenlerin sayısı 97'ye ulaştı.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE ÖCALAN'A ATFEDİLEN SÖZLER VAR

Tartışma, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yeni süreç kapsamında Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisî arasındaki tarihsel ilişkiye atıfta bulunduğu öne sürülen sözlerin kamuoyuna yansımasının ardından başladı.

Söz konusu tarihsel yaklaşım bazı Alevi isimlerin tepkisini çekti.

53 ismin imzasıyla yayımlanan ilk bildirgede, Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisî üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu ifade edildi.

Metinde, “Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz” denildi.

BAKIRHAN'DAN İMZACILARA SERT SÖZLER

Bildirge DEM Parti yönetiminde ise rahatsızlığa yol açtı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında bildirgeye imza atan bazı isimleri hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Bakırhan, “Kürt Hareketi'ni ve Sayın Öcalan'ı eleştirmek 'aydın' olmaksa valla kusura bakma o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok” dedi.

Bakırhan'ın bildirgeyi destekleyen bazı isimlere yönelik “Sokaktan alıp milletvekili yaptığımız isimlerin hangi aydın kimliği var bilmiyorum” sözleri ise ayrıca tepki çekti.

BAKIRHAN KONUŞTU, BİLDİRİYE 44 İMZA DAHA GELDİ

Bakırhan'ın açıklamalarının ardından bildirgeye desteğin azalması bir yana, yeni isimlerin katılması dikkat çekti.

Çeşitli Alevi ve Bektaşi ocaklarından 44 kişi daha metne imza verdi.

Yeni imzacılar yaptıkları açıklamada, 31 Ağustos'ta yayımlanan bildirgedeki endişeleri paylaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Alevi Aydınlar Bildirgesindeki haklı endişeleri paylaşıyor, bildirgede ifade edilen talepleri daimi bir barış, huzur ve kardeşlik için destekliyoruz.”

Böylece başlangıçta 53 olan imzacı sayısı 97'ye yükseldi.

ÇOK SAYIDA ALEVİ OCAĞINDAN DESTEK

Yeni imzacılar arasında Kureşan, Baba Mansur, Ağuiçen, Sultan Sinemilli, Hızır Şamut Baba, Şah İbrahim Veli, Güvenç Abdal, Hıdır Abdal, Dede Kargın, Ali Dost, Kızıldeli Seyit Ali Sultan ve Derviş Cemal gibi farklı Alevi-Bektaşi ocaklarının mensupları bulunuyor.

44 yeni imzacının isimleri şöyle:

Abbas Ulusoy – Hızır Şamut Baba Ocağı; Ali Dedeoğlu – Sultan Sinemilli Ocağı; Ali İhsan Argunşah – Ağuiçen Ocağı; Ali Rıza Yıldırım – Şah İbrahim Veli Ocağı; Ali Tamaç (Bava Şervan) – Kureşan Ocağı; Ali Yeral – Arap Alevi Dedesi, EHDAV Genel Başkanı; Ali Yoleri – Baba Mansur Ocağı; Aliyar Özcan – Kureşan Ocağı; Aşık Esrafi – Seyit Battal Gazi Evladı; Aziz Güler – Ağuiçen Ocağı; Baki Düzgün – Baba Mansur Ocağı; Emrah Çolak – Güvenç Abdal Ocağı; Erdal Gül – Kureşan Ocağı; Ergül Şanlı – Dede Kargın Ocağı; Ethem Evisan – Sultan Sinemilli Ocağı; Ethem Uğurlu – Hıdır Abdal Ocağı; Garip Bozkurt – Kureşan Ocağı; Gönül Erenler – Baba Mansur Ocağı; Gürsoy Bakır – Hıdır Abdal Ocağı; Hasan Doğan – Cemal Abdal Ocağı; Hasan Şahin – Kureşan Ocağı; Hüseyin Aldoğan – Sultan Sinemilli Ocağı; Hüseyin Eren – Arzuman Ocağı; İsmail İlhan – Ağuiçen Ocağı; İsmail Toprak – Ali Dost Ocağı; Kamber Çakmak – Kureşan Ocağı; Kemal Kılıç – Ağuiçen Ocağı; Mansur Yalçın – Baba Mansur Ocağı; Mehmet Ali Göçer – Baba Mansur Ocağı; Mehmet Elibol – Seyit Garip Musa Ocağı; Mehmet Güzel – Kureşan Ocağı; Metin Ataç – Kureşan Ocağı; Murat Bulut – Ali Dost Ocağı; Musa Kazım Engin – Kureşan Ocağı; Mustafa Sazcı – Kızıldeli Seyit Ali Sultan Ocağı; Nursel Özsaltık Gezici – Sarısalık Ocağı; Onur Erdem – Kureşan Ocağı; Orhan Firik – Derviş Cemal Ocağı; Sedat Korkmaz – Baba Mansur Ocağı; Sefa Öztürk – Güvenç Abdal Ocağı; Serdar Yıldız – Ağuiçen Ocağı; Şahan Düzgün – Şeyh Ahmet Dede Ocağı; Vedat Tekten – Ağuiçen Ocağı; Yüksel Yıldırım – Baba Mansur Ocağı.