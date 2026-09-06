Kurtulmuş’tan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum" paylaşımında bulundu.

Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Yaka'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının ikinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?

Türkiye’de doğdu, ABD’de büyüdü. Eygi 27 Temmuz 1998’de Antalya’da doğdu. Ailesiyle kısa bir süre sonra ABD’ye taşındı.

Sonraki hayatını bu ülkede geçirdi. Ancak arkadaşlarının ve aile üyelerinin aktardığına göre dönem dönem Türkiye’ye de gelip gidiyordu.

Geniş aile üyelerinin önemli bir kısmı Türkiye’de yaşıyor.

Eygi, ABD’de üniversite eğitimine başlamadan önce siyasi kampanyalar içinde yer almaya başladı.

ABD’de faaliyet gösteren sosyalist gruplardan Socialist Alternative (Sosyalist Alternatif), Eygi’nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Eygi’nin 2015 ile 2018 arasında üyeleri olduğunu belirtiyor.

Yazıda, Eygi’nin gruba katılmasının, demokratik sosyalist çizgideki Demokrat Partili senatör Bernie Sanders’ın, ABD'deki 2016 seçimlerinde başkan aday adayı olduğu yükseliş dönemine denk geldiği aktarılıyor.

Eygi, ölümünden yaklaşık üç ay önce üniversiteden mezun oldu.

Mezuniyet törenine boynuna kefiye sarılı olarak katıldı ve üzerinde "Özgür Filistin" yazısı bulunan bir Filistin bayrağı açtı.

Son süreçte, Filistinlilerin hakları için faaliyet yürüten, Uluslararası Dayanışma Hareketi’yle (ISM) bağlantı kurdu.

ISM hareketinin geçmiş yıllarda, kampanya sırasında öldürülen üyeleri bulunuyor.

2003 yılında bir İsrail buldozeri tarafından öldürülen ABD'li Rachel Corrie de bu isimlerden biri.

6 Eylül’de işgal altındaki Batı Yaka’da düzenlenen bir gösteride katil İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi’nin naaşı Cuma sabahı Azerbaycan'ın başkenti Bakü üzerinden İstanbul'a ulaştırıldı. Buradan ise İzmir'e, İzmir'den de Didim'e gönderildi.

Cenazeye hükümet yetkilileri ile farklı siyasi partilerden siyasetçiler de katıldı.