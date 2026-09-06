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Gündem Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!
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Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!

Yeniakit Publisher
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Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!

Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, köprü ve otoyolların işletme hakkının özelleştirilmesine ilişkin tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı. Muhalefetin “köprüler ve otoyollar satılıyor” söylemine tepki gösteren Karahasanoğlu, mülkiyetin devlette kalacağını vurgularken, CHP'den milletvekili seçilen Deniz Yavuzyılmaz'ın 600 milyon dolarlık geliri “kâr” olarak hesaplamasını da Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlar üzerinden eleştirdi.

Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, “Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!” başlıklı yazısında köprü ve otoyolların özelleştirilmesi üzerinden yürütülen tartışmalara dikkat çekti.

Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın köprü ve otoyolların satılmasını değil, işletme hakkının belirli süreyle özel sektöre devredilmesini öngördüğünü belirterek, mülkiyetin devlette kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

“SATIŞ DEĞİL, İŞLETME HAKKI DEVRİ”

Muhalefetin uzun süredir “otoyollar ve köprüler satılıyor” şeklinde bir algı oluşturduğunu yazan Karahasanoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığının da tartışmalara ilişkin “Satış değil, işletme hakkı devri” açıklamasını hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun özellikle üzerinde durduğu nokta ise 600 milyon dolarlık rakam oldu.

Deniz Yavuzyılmaz'ın otoyol ve köprülerin 2025 yılında 600 milyon dolar “kâr” ettiğini ve bunun 30 yılda 18 milyar dolara ulaşacağını öne sürdüğünü aktaran Karahasanoğlu, Bakanlığın bu hesabı yalanlayan açıklamasına dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasında 600 milyon doların kâr değil gelir olduğu, bunun yaklaşık 300 milyon dolarının bakım, onarım ve yatırım harcamalarından oluştuğu; ayrıca personel, işletme ve yenileme giderlerinin de bulunduğu belirtildi.

KARAHASANOĞLU: GELİR BAŞKA, KÂR BAŞKA

Yavuzyılmaz'ın hesabına sert tepki gösteren Karahasanoğlu, “Gelir başkadır, kâr başkadır” diyerek, bir işletmenin topladığı toplam paranın doğrudan kazanç olarak gösterilemeyeceğini vurguladı.

Karahasanoğlu yazısında, köprü ve otoyolların hangi bedelle işletmeye devredileceğinin de henüz belli olmadığına dikkat çekerek şu soruyu yöneltti:

“Özelleştirme hangi bedelle yapılacağı henüz belli değil. Devletin zarar edeceğini bu solcu Kemalist vekil nereden biliyor?”

Karahasanoğlu, köprü ve otoyollar üzerinden yürütülen tartışmada muhalefete “hodri meydan” diyerek önemli detaylar paylaştı.

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