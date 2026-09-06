Sözcü’den akılalmaz Atatürk kurgusu! 35 müftü değişti, faturayı Diyanet’e kesti

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen geniş çaplı müftü atamaları, Sözcü gazetesinin dikkat çeken bir haberine konu oldu.

Toplam 35 ilin müftülük görevinde değişiklik yapılırken, Sözcü onlarca atama içerisinden Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun görev değişikliğini öne çıkardı.

Gazete bununla da yetinmeyerek Sönmezoğlu'nun 10 Kasım 2025'te Atatürk için mevlit okutmuş olması ile yaklaşık 10 ay sonraki görev değişikliği arasında doğrudan bağlantı kurdu.

SÖZCÜ'DEN “ATATÜRK ALERJİSİ” SUÇLAMASI

Habere son derece ağır bir ithamla başlayan Sözcü şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk alerjisi, 10 Kasım'da Kocaeli'deki camilerde Ulu Önder için mevlit okutan il müftüsünü görevinden etti.”

Gazete daha sonra iddiasını bir adım ileri taşıyarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ‘Atatürk alerjisi’ sürüyor.”

Ancak Sözcü'nün kendi haberinin ilerleyen bölümlerinde yer verdiği bir ayrıntı, ortaya attığı bu kesin hükmün dayanağını tartışmalı hale getirdi.

KENDİ HABERİNDE YAZDI: “GEREKÇESİ AÇIKLANMADI”

Sözcü, Sönmezoğlu'nun görev değişikliğini aktarırken açıkça şu ifadeyi kullandı:

“10 ay geçmeden görevden alındı, gerekçesi açıklanmadı.”

Tam da burada dikkat çekici bir çelişki ortaya çıkıyor.

Görevden alma gerekçesinin açıklanmadığını bizzat belirten gazete, buna rağmen kararın Atatürk için mevlit okutulması nedeniyle verildiğini hangi somut bilgiye dayanarak kesinleştirdiğini haberinde ortaya koymuyor.

Başka bir ifadeyle Sözcü'nün haberinde “gerekçesi açıklanmadı” bilgisi bulunurken başlık ve giriş bölümünde gerekçe çoktan ilan edilmiş durumda: “Atatürk alerjisi.”

35 İLDEKİ DEĞİŞİKLİKTEN TEK İSİM SEÇİLDİ

Haberin dikkat çeken bir başka yönü ise atamaların kapsamı.

Sözcü'nün kendi haberinde de belirtildiği üzere değişiklik yalnızca Kocaeli'yle sınırlı değil.

Toplam 35 ilin müftülük görevinde değişiklik yapıldı.

Buna rağmen gazete, geniş kapsamlı atama kararından daha önce Atatürk için mevlit okutması nedeniyle haberlere konu olan Sönmezoğlu'nu çekip çıkardı ve görev değişikliğini Diyanet'teki sözde “Atatürk alerjisinin” sonucu olarak sundu.

Sönmezoğlu'nun yerine de Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş atandı.

Ortada onlarca ili kapsayan kapsamlı bir görev değişikliği bulunurken, tek bir müftünün geçmişteki uygulamasından hareketle bütün kararın ideolojik bir cezalandırma görüntüsüne sokulması dikkat çekti.

10 AY ÖNCEKİ MEVLİTİ GÖREVDEN ALMAYA BAĞLADILAR

Sönmezoğlu, Kocaeli Valiliğinin “10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı” kapsamında aldığı karar doğrultusunda 12 ilçe müftülüğüne yazı göndermiş ve 10 Kasım 2025'te kentteki camilerde Atatürk için Mevlid-i Şerif okutulmasını istemişti.

Aradan yaklaşık 10 ay geçtikten sonra gerçekleşen geniş kapsamlı müftü değişikliğinde Sönmezoğlu'nun da görevden alınmasını Sözcü doğrudan bu olaya bağladı.

Oysa gazetenin aktardığı bilgiler içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığının “Sönmezoğlu Atatürk için mevlit okuttuğu için görevden alınmıştır” şeklinde bir açıklaması yer almıyor.

Haberde bu bağlantıyı ortaya koyan bir soruşturma belgesine, resmî gerekçeye ya da yetkili açıklamasına da yer verilmedi.

ÖNCE HÜKMÜ VERDİ, SONRA “GEREKÇESİ AÇIKLANMADI” DEDİ

Sözcü'nün haberindeki asıl problem de burada ortaya çıkıyor.

Bir tarafta:

“Atatürk alerjisi müftüyü görevinden etti”

şeklinde kesin bir hüküm kuruluyor.

Diğer tarafta aynı haberde:

“Görevden alındı, gerekçesi açıklanmadı”

Gerekçesi bilinmeyen bir idari tasarrufun nedenini peşinen “Atatürk'e mevlit okutmak” olarak ilan etmek, haber ile yorum arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor.

Üstelik aynı karar kapsamında 35 ilde müftülük değişikliği yapılmış olması, Sönmezoğlu'nun görev değişikliğinin tek başına ele alınarak Diyanet'e yönelik “Atatürk düşmanlığı” suçlamasına dönüştürülmesini daha da tartışmalı hale getiriyor.

35 ATAMADAN “ATATÜRK DÜŞMANLIĞI” ÇIKARDILAR

Sözcü'nün kullandığı çerçeve, geniş kapsamlı bir bürokratik atama kararının tamamını okura göstermek yerine tek bir ismin geçmişteki açıklamasını merkeze alıyor.

Sönmezoğlu'nun Atatürk hakkında daha önce söylediği sözlerin uzun uzun aktarılması da haberin bu kurgusunu güçlendirmek için kullanılıyor.

Elbette bir müftünün görevden alınmasının arkasında siyasi veya ideolojik bir gerekçe bulunup bulunmadığının sorgulanması gazeteciliğin görevidir. Ancak bunun için somut bir bağlantının ortaya konulması gerekir.

Sözcü ise kendi haberinde görevden alma gerekçesinin açıklanmadığını kabul ettiği halde, başlığında bu boşluğu doğrudan “Atatürk alerjisi” suçlamasıyla doldurdu.

Böylece 35 ili kapsayan atama kararından, herhangi bir resmî gerekçe ortaya konulmadan Diyanet'i Atatürk karşıtı gösterecek bir siyasi hikâye üretildi.