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Gündem Polislere kezzap atan provokatörlere, terör örgütü üyelerine arka çıkan Haçlı Batı Türk vatandaşını göz göre göre katletti! İkiyüzlü Batı
Gündem

Polislere kezzap atan provokatörlere, terör örgütü üyelerine arka çıkan Haçlı Batı Türk vatandaşını göz göre göre katletti! İkiyüzlü Batı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Polislere kezzap atan provokatörlere, terör örgütü üyelerine arka çıkan Haçlı Batı Türk vatandaşını göz göre göre katletti! İkiyüzlü Batı

Adaletin beşiği olarak lanse edilen Haçlı Batı, eşi benzeri görülmemiş hukuksuzluklara imza atmaya devam ediyor. Solingen’de Türklerin yakılmasına göz yuman, Lübeck kentinde göçmen statüsündeki Türklere saldıran, onlarca Müslümana hayatı zindan eden Haçlı Batı, başta PKK ve FETÖ olmak üzere eli kanlı örgütleri himaye ederken, orada yaşayan Müslüman Türklere yaşam hakkı tanımıyor.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Adaletin beşiği olarak lanse edilen Batı, eşi benzeri görülmemiş hukuksuzluklara imza atmaya devam ediyor. Irkçı Belçika polisi Eupen şehrinde 42 yaşındaki 4 çocuk babası Halit Altun’u çocuklarının gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı halde kelepçelenen ve 40 dakika ambulansın gelmesini bekleyen Altun vefat ederken, ülkemizde meşru hükümeti devirmek amacıyla polislere kezzap atan provokatörlere, güvenlik güçlerine saldıranlara ve polisi şehit eden terör örgütü üyelerine dahi arka çıkan Batı’nın, Avrupa’da Türklere yönelik saldırılar karşısında sessiz kalması iki yüzlülüğü bir kez daha tescillendi.

 

BELÇİKA’DA AYRIMCILIK

Olaya ilişkin gazetemize konuşan Belçika Emirdağlılar Birliği Başkanı Osman Mızrak, şunları söyledi: “Bizler Belçika’da yaşayan Müslümanların ve yabancı kökenliler olarak çalışıyor, üretiyor, vergi ödüyor, iş kuruyor ve çocuklarımızı burada yetiştiriyoruz. Buna rağmen insanların isimleri, kökenleri, inançları veya kıyafetleri üzerinden değerlendirilmesi, toplumda çözülmesi gereken ciddi bir eşitsizlik bulunduğunu gösteriyor. Müslüman kadınların başörtüsü nedeniyle karşılaştığı önyargılar kabul edilemez. Talebimiz ayrıcalık, torpil veya başkalarından daha fazla hak değildir. Yalnızca eşit muamele ve fırsat eşitliğidir. Birlikte yaşamanın temel şartı, herkesin kendisini güvende, saygı görmüş ve eşit hissetmesidir. Eşitlik bir lütuf değil, herkesin temel hakkıdır. Yabancı asıllı gençlerin iyi eğitim almalarına bir sürü engelleme getiriliyor.”

 

AVRUPA DEĞERLERİ ÇÖP

Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi (TUDPAM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Metin Kaşlılar da şunları dile getirdi: “Avrupa kendisini demokrasinin beşiği, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün merkezi, değerler topluluğu ve bir medeniyetler projesi olarak adlandırıyor. Fakat Avrupa’nın ikilemi ve paradoksu da tam burada başlıyor. Konu Türk, Müslüman ya da göçmen olunca bu insanlar ortak kültürel mirasın bir parçası olarak görülmüyor ve evrensel değerler söylemi farklı bir biçimde uygulanıyor. Tüm partiler aşırı sağdan bir parça almaya başlamış durumda zira göçmen, Müslüman karşıtlığı oy taşıyor. İnsan hakları konusunda sürekli olarak Türkiye’ye ders veren Avrupa ve onun değerler bütünü aslında bencilce bir noktada kalmıştır. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı durumlar da göz önüne alındığında bunu net şekilde görebiliriz. Avrupa’nın insan hakları ve değerler bütünü mekanizması doğrudan kendilerine yakın gördükleri veya aparat olarak kullandıkları çevreye karşı işlemektedir. Çifte standart kendisini net olarak göstermektedir.”

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Zeki

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