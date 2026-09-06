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Gıda
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Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

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Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Mersin'in Mut ilçesinde üzümlerini hasat eden çiftçiler, geleneksel yöntemle pekmez hazırlıyor.

#1
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

İlçeye bağlı yaklaşık 800 rakımlı Alaçam Mahallesi'nde üreticiler, bağ bozumunun ardından üzümlerini "şıhrana" adı verilen pişirim alanında topluyor.

#2
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Yıkanan üzümler ezildikten sonra ekşiliğinin giderilmesi ve kıvamının ayarlanması için "beyaz pekmez toprağı" ile buluşturuluyor.

#3
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Üzüm suyunun odun ateşindeki kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, yöre halkı tarafından tüketiliyor.

#4
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Mahalle sakinlerinden Havva Örs, iyi pekmez yapmanın tecrübe gerektirdiğini söyledi.

#5
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Yaklaşık 20 yıldır pekmez ürettiğini dile getiren Örs, "İyi bir pekmezin sırrı önce üzümün sonra kaynatan ustanın iyi olmasıdır. Kıvamının doğru verilmesi gerekiyor." dedi.

#6
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Örs, üzümlerin uzun süre kaynatıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Üzümler pekmez olmaya yaklaştığında farklı şekilde kaynamaya başlar.

#7
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Birkaç damla pekmezi toprağın üzerine damlatırız. Toprak pekmezi emmez ve pekmez kendisini toparlarsa 'Tamam, bu pekmez oldu' deriz. Sonra tavayı indirip pişirmesine son veririz.

#8
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Köylüler sırayla pekmezini kaynatıyor. Bazen bir ay boyunca gece gündüz şıhrana söndürülmeden arka arkaya pekmez kaynatılıyor."

#9
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

#10
Foto - Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

Şıhranada toplanıp yapıyorlar Pekmezi satmıyor kendileri tüketiyorlar

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