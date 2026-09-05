Aralarında Tuğba Ekinci de var! 5 kişi gözaltında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyada ücret karşılığı ahlaksız yayın yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Tuğba Ekinci’nin de olduğu öğrenildi.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi.
1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.