Aziz Yıldırım'dan tuhaf çıkış! '2 penaltımız verilmedi, 1 sene ligi erteleyin'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ardından bazıları tuhaf olan açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın sözleri şöyle:

"İyi oynamadık tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR yabancı geliyormuş... Bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri oyuncak gibi kurmuyorsa bunlar yeteneksiz. Türk futbolu hiçbir yere gitmez. Ne yapacağız? Cezadan korkmam, ayıp... Taraftarımızdan özür diliyoruz."

"2 TANE PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var, yine verilmedi. Bir tanesi beşinci dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle, böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu... Bakın, çelme takıyor, yine vermiyor. Yani bu maç... Belki bunları verse, atsak Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu."

"İNCE İNCE DOĞRADILAR"

"İyi oynamadık ama ince ince doğradılar. Hakem orta sahada gözümüzün önünde oyuncumuzu düşürüyorlar ama görmüyor. Önünde 3 tane futbolcu var, önündekini görmüyor. VAR hiçbir şeye müdahale etmiyor. Kerem'e çelme taktılar. 2 tane penaltımız verilmedi. Bu şekilde Türkiye'de futbol zor oynanır."

"LİGİ 1 SENE ERTELEYİN"

"Ben konuşmaya başlarsam kimse beni durduramaz. Haberleri olsun. Çözümü TFF düşünecek. Biz değiliz. Biz eğer çözümü söylersek, başka noktalara gider. Gerekirse ligleri bir sene erteleyin."