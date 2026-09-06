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Gündem Solcu ODTÜ'lüler CHP'li Mansur'la da anlaşamadılar
Gündem

Solcu ODTÜ'lüler CHP'li Mansur'la da anlaşamadılar

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Solcu ODTÜ'lüler CHP'li Mansur'la da anlaşamadılar

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki ABB'nin ODTÜ Ormanı'ndan geçirmeyi planladığı Bilkent-İncek yol projesi, ODTÜ'lü öğrencileri ayağa kaldırdı. Projeye karşı alanda nöbet tutan öğrenciler asfalt çalışmalarını durdururken eylem sırasında ABB'ye ait bir aracın öğrencilerin üzerine sürüldüğü belirtildi. Öğrenciler, belediyeye “Ormanımızın rantçıların kâr hevesi için talan edilmesine karşıyız” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ'de yol projesine karşı çıkan öğrenciler bir kez daha karşı karşıya geldi.

ABB'nin ODTÜ Ormanı'ndan geçirmeyi planladığı Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Projesi kapsamında asfalt çalışmalarının yeniden başlaması üzerine öğrenciler harekete geçti.

Proje alanında nöbet başlatan öğrencilerin eylemi ikinci gününde de devam etti.

ABB'NİN ÇALIŞMASINI DURDURDULAR

Yol güzergâhında yeniden toplanan öğrenciler, iş makinelerinin çalışmasına engel olarak asfalt dökümünü durdurdu.

Eylem sırasında tansiyon yükseldi.

ABB'ye ait bir aracın eylem yapan öğrencilerin üzerine doğru sürüldüğü belirtildi.

Öğrenciler yaşananlara rağmen bölgeden ayrılmadı ve nöbetlerine devam etti.

CHP'Lİ BELEDİYEYE “RANT” TEPKİSİ

Proje alanında açıklama yapan öğrenciler, Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin sürdürdüğü yol çalışmasının Ankara'nın trafik problemini çözmeyeceğini ve ODTÜ Ormanı üzerindeki yapılaşma baskısını artıracağını ifade etti.

Öğrenciler açıklamalarında oldukça sert ifadeler kullanarak projenin zaman içerisinde 12 bin daireyi kapsayan bir yapılaşmaya hizmet eder hale geldiğini öne sürdü.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“400 dairelik bir rezidansın değerini artırmak için başlayan proje, o günden bu yana artan işbirlikçi fırsatçılarla 12 bin daireyi kapsar duruma geldi.”

“ORMANIMIZIN TALAN EDİLMESİNE KARŞIYIZ”

ODTÜ'lü öğrenciler, ABB yönetimine yönelik tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Biz ODTÜ öğrencileri olarak ormanımızın, şehrimizin ciğerinin rantçıların kâr hevesi için talan edilmesine karşıyız.”

Böylece CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki belediye, ODTÜ'deki yol projesi nedeniyle öğrencilerin doğrudan hedefi haline geldi.

YOLUN 4,8 KİLOMETRESİ ODTÜ ORMANI'NDAN GEÇECEK

Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Projesi yaklaşık 11 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Planlamaya göre yolun yaklaşık 4,8 kilometrelik kısmının ODTÜ Ormanı'ndan geçmesi öngörülüyor.

Projeye ODTÜ bileşenleri ve çeşitli meslek odaları uzun süredir karşı çıkıyor.

MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİ PROJEYİ YENİDEN HAREKETE GEÇİRDİ

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, proje için 2021 yılında yeniden ihale açtı.

2022'de belediyeye ait iş makinelerinin bölgeye girmesi öğrencilerin protestolarıyla karşılaşmış ve çalışmalar durmuştu.

ABB ekiplerinin son günlerde yeniden bölgeye girmesinin ardından 3 Eylül'de asfalt dökümüne başlandı.

Bu gelişmeyle birlikte ODTÜ'lü öğrenciler de yeniden sahaya indi. İş makinelerinin çalışmasını engelleyen öğrenciler proje alanında nöbet tutmaya başladı.

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB ile projeye karşı çıkan ODTÜ'lüler arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Zeynel

Öğrenci demeye şahit lazım

konusmak ve anlatmak unuttuk artık

kimi gücüyle kimmi parasıyla susturuyor yazık ne diyelim keske konusarak biribirmiz anlasak ama nerde
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