Mehmet Beyhan Akit için yazdı: İsrail’in Balkanlar’daki sinsi planına dikkat!

İsrail’in Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinden geliştirdiği hattın Balkanlar’a doğru genişlediğini belirten Beyhan, bölgenin Tel Aviv açısından aynı zamanda alternatif bir “lojistik nefes borusu” haline getirilmeye çalışıldığını yazdı. Türkiye’nin Balkanlar’daki tarihî ve stratejik ağırlığına dikkat çeken Beyhan, Ankara’nın söz konusu gelişmeleri yakından takip ederek İsrail’in Türkiye’nin bölgesel etkisini sınırlamaya yönelik adımlarına karşı proaktif politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

İşte Mehmet Beyhan'ın o yazısı...

İsrail'in Balkan Faaliyetlerine Dikkat!

Middle East Forum’da 8 Temmuz 2026 tarihinde kapsamlı bir analiz yayımlandı. Bu analiz, İsrail’in Balkanlar ve Orta Avrupa’da sessizce sinsi bir güvenlik ağı ördüğünü gösteriyor. Tel Aviv, bu adımla Batı dünyasindeki jeopolitik yalnızlığını ve lojistik kırılganlıklarını aşmayı hedefliyor.

Rapora geçmeden önce Middle East Forum ve kurucusu hakkında kısa bilgi vermekte fayda vardır. Enstitü, 1990 yılında Amerikalı Yahudi tarihçi Daniel Pipes tarafından kuruldu. Pipes, İslam karşıtı sert görüşleriyle tanınan bir figürdür. Amerikan dış politikasını tamamen İsrail'in öncelikleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlar. Bağımsız birçok eleştirmen onu "Batı'daki kurumsal İslamofobinin mimarı" olarak görür.

Analizde, Balkanlar'daki dengelerin Türkiye aleyhine değiştirilmek istendiği açıkça görülmektedir. Ankara bu bölgeyi birinci derece nüfuz alanı olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla yaşanan gelişmeler, Türk dış politikasını doğrudan ilgilendirmektedir.

Balkanlar'daki Bölgesel Fay Hatlarını İsrail Lehine "Araçsallaştırmak"

Batı Balkanlar’da (Arnavutluk, Hırvatistan, Kosova) askeri kapasiteler hızla gelişiyor. Sırbistan ise bu hamleye Çin yapımı süpersonik füzeler satın alarak yanıt verdi. Belgrad, savunma bütçesini 2026 yılında 2,7 milyar dolara çıkardı. Bölgede net bir silahlanma yarışı yaşandığını söyleyebiliriz. İsrail, tarafsız rolü oynayarak, sinsice fay hatlarının her iki tarafıyla da milyar dolarlık askeri anlaşmalar imzalamaktadır.

Sırbistan, adeta İsrail’in bölgedeki ana askeri üssü haline geldi. Belgrad, İsrail firmalarıyla 335 milyon ve 1,6 milyar dolarlık iki devasa anlaşma yaptı. Bu paketler Sırp ordusunu askeri olarak tahkim ediyor. Daha da önemlisi, Nisan 2026'da istihbarat paylaşımı protokolü imzalandı. Sırp topraklarında ortak muharebe İHA'sı üreterek, askeri araçlarını Türkiye'nin sınır uçlarına kadar taşımayı hedeflemektedir.

Bir yandan Sırbistan'ı silahlandırıyor, diğer yandan Kosova'yı resmen tanıdı. Priştine'nin Kudüs'te elçilik açmasını sağlayarak büyük bir diplomatik kredi elde etti ve şimdi bu krediyi kullanıyor. Kasım 2025'te Arnavutluk ile obüs, havan ve taktik İHA için anlaşan İsrail firması Elbit, Ocak 2026'da ise Hırvatistan'ın tankları için aktif koruma sistemi tedarik etti. İsrail’in bölgedeki tüm aktörleri kendisine bağımlı hâle getirmeye çalışması, ileride bölge barışı için ciddi jeopolitik riskler oluşturabilir.

Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a Uzanan Çevreleme Stratejisi

İsrail’in Balkanlar’daki çabalarını Yunanistan ilişkileriyle birlikte düşündüğümüzde, bütün bu adımların, Doğu Akdeniz’deki Türkiye’ye karşı atıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim söz konusu yazıda bu durum açıkça itiraf edilmektedir. İsrail, Atina-Güney Kıbrıs hattında kurduğu Türkiye karşıtı sinsi faaliyetlerini şimdi de kuzeye genişletmektedir. Bu hattı, Balkanlar ve Macaristan üzerinden Orta Avrupa’ya bağlıyor.

Macaristan, İsrail yapımı füze ve radarları yoğun şekilde kullanıyor. Onun için, AB içinde Gazze ve Lübnan kararlarına karşı veto hakkını kullanarak, İsrail ile diplomatik kalkan oldu.

İsrail İçin Bir Lojistik Nefes Borusu

Analiz, Gazze katliamından sonra, İsrail’in en büyük korkusunu açığa çıkarıyor. İsrail, uzun vadede ABD mühimmatının kesilmesinden veya Akdeniz lojistik yollarının kapanmasından korkuyor. İşte bu noktada Balkanları, adeta bir "nefes borusu" olarak görüyor. Sırbistan’dan İsrail’e yapılan mühimmat ihracatı, Aralık 2025’te 134 milyon dolara fırladı.

28 Şubat 2026 tarihinde İran’a saldırdığı ilk haftalarda, kargo uçaklarıyla taşınan Sırp mühimmatı, İsrail için hayati bir can simidi oldu. Türkiye’nin İsrail’e uyguladığı ticari ve diplomatik baskılar, yanı başımızdaki Balkan ülkeleri vasıtasıyla bypass edilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.

İsrail, Balkanlar’da henüz resmi bir askeri blok kurmadı ama üretim ve istihbarat paylaşımı üzerinden bölgeyi kendisine göbekten bağlamaya amaçlamaktadır. Temel hedefi Türkiye’yi çevrelemek, Balkanlar’da etkisini kırmaktır.

Türkiye, İsrail'in bu çevreleme stratejisini boşa çıkaracak proaktif jeopolitik hamleler geliştirilmelidir. Aksi takdirde, Doğu Akdeniz'deki kuşatmanın bir benzeri çok yakında Balkanlar’ın puslu coğrafyasında Türkiye’nin önüne dikilebilir. Mesele ciddi ve derindir.