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Gündem Kent Lokantası’nda yolsuzluk operasyonu! İBB’de 14 kişi için düğmeye basıldı
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Kent Lokantası’nda yolsuzluk operasyonu! İBB’de 14 kişi için düğmeye basıldı

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Kent Lokantası’nda yolsuzluk operasyonu! İBB’de 14 kişi için düğmeye basıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamı genişledi. Müfettişlerin incelemeye aldığı belediye alımlarının ardından aralarında Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 12 şüpheli yakalanırken dosyada Kent Lokantaları ile İBB Başkanlık konutu için gerçekleştirilen bazı alımlar da bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya belediyenin satın alma işlemlerini kapsayan yeni bir dosya eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerinde yer alan bulgular üzerine harekete geçildi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 12 kişi gözaltına alındı.

İBB'NİN SATIN ALMA BİRİMİ MERCEK ALTINDA

Yeni dosyanın merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleler bulunuyor.

Müfettiş ve bilirkişi incelemelerinde söz konusu işlemlerin bir bölümünde ihaleye fesat karıştırıldığı ve belediyenin zarara uğratıldığı yönünde tespitlere yer verildi.

İncelenen işlemler arasında İBB bünyesindeki Kent Lokantaları için gerçekleştirilen alımlar da bulunuyor.

Dosyada ayrıca İBB Başkanlık konutuna yönelik bazı mal alımlarının da incelendiği belirtildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTI LİSTESİNDE

Savcılığın operasyon kararıyla birlikte soruşturma belediyenin satın alma ve finans birimlerinde görev yapan yöneticilere kadar uzandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Satınalma Müdürü Talha Özyurt, Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural ve Kent Lokantalarından sorumlu Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy da yer aldı.

Toplam 14 şüpheli hakkında işlem başlatılırken bunlardan 12'si gözaltına alındı.

KENT LOKANTALARI DA DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri Ekrem İmamoğlu döneminde öne çıkarılan Kent Lokantalarının da incelenen satın alma işlemleri arasında bulunması oldu.

Müfettişlerin hazırladığı ön inceleme ile bilirkişi çalışmalarının ardından elde edilen bulgular soruşturma dosyasına girdi.

Böylece İBB hakkındaki soruşturmalara belediyenin satın alma süreçlerini ve bazı mal alımlarını kapsayan yeni bir dosya daha eklenmiş oldu.

ANA İBB DAVASINDA YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasında yargılama sürüyor.

İmamoğlu hakkında dosya kapsamında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilirken davada toplam 414 sanığın yargılandığı belirtiliyor.

Son tutukluluk incelemesinde savcılık, tutuklu 53 sanığın mevcut durumunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Eko Hırsızoğlu'nun ekosisteminin gereği olarak kamu kaynaklarını çalmak için yasal düzeneklerden biride kent lokantaları oldu. Ak Parti döneminde belirlenen yoksul ailelere BEDEVA DAĞITILAN yemekleri, kent lokantaları düzeneği ile çok çok daha az vatandaşa 40 TL den yedirerek algı operasyonları yaptılar. Sanki kent lokantaları olmasa imiş, İstanbullular aç kalacakmış, ne yazık ki İstanbul seçmeni bu ASRIN HIRSIZININ algı operasyonlarına inanmış ve hiçbir icraat yapamayan, verdiği seçim vaatlerinden hiçbirini yerine getirmeyen sadece çalmaya odaklı eko Hırsızoğlu'nu tekraren seçerek hem kendilerine hemde Dünya İncisi İstanbul'a yazık ettiler
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