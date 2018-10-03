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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 20:19
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt kırsalında başlatılan operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 5 köy ve 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon sürüyor.

Merkez Meydandere köyü kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 20:19
  1. Siirt
  2. PKK

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