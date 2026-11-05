Siemens’den isim değişikliği: Yeni adı resmen açıklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin dünyada yılda 16 milyardan fazla test üreten laboratuvar tanı birimi ise Olyrian Diagnostics adıyla bağımsız bir şirkete dönüşecek. Geçişin 2028 yılının ortasında büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

Siemens Healthineers Türkiye, geçiş sürecinde tüm paydaşlarına aynı kalite ve kapsamda hizmet vermeyi sürdürecek. Laboratuvar tanı alanında ürün ve hizmetlerde, sözleşmelerde, hizmet seviyelerinde ve müşteri iletişim noktalarında değişiklik bulunmuyor.

Türkiye'deki şirketin ünvan ve marka değişikliği ise diğer ülkelerde olduğu gibi, Siemens'ten ayrılmanın ardından başlayacak geçiş döneminde yapılacak.

Siemens AG, Siemens Healthineers'ı 2027'de bölünme (spin-off) yoluyla konsolidasyon dışına çıkarmayı planlıyor.

Spin-off, Şubat 2027'de iki şirketin genel kurullarında hissedarların onayına sunulacak. İsim değişikliği için de Siemens Healthineers Genel Kurulunun onayı gerekecek. Marka geçişinin, bölünmenin Almanya Ticaret Sicili'ne tescil edilmesinin ardından başlaması bekleniyor.

Ayrıca iki şirket, tüzel kişiliklerin ve ürünlerin yeniden tescilini de kapsayan 3 yıllık bir marka geçiş dönemi üzerinde anlaştı. Hissedar onayı alınıp değişiklik uygulamaya konulana kadar şirketin ismi Siemens Healthineers olarak kalacak ve mevcut kurumsal kimlik kullanılmaya devam edecek.

"KALİTEMİZ VE OPERASYONLARIMIZ DA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, bu adımın, yıllar önce başlattıkları ve başarıyla sonuç veren bir sürecin doğal devamı olduğunu belirtti.

Busch, "Siemens Healthineers, Siemens bünyesinde büyüyerek kendi alanında küresel bir lider haline geldi. Bu gelişimin, şirketin kendini kamuoyuna tanıtma biçimine de açıkça yansıması son derece doğal." ifadelerini kullandı.

Siemens Healthineers AG Başkanı ve CEO'su Bernd Montag da Siemens'in, köklerinin geldiği yer ve miraslarının değerli bir parçası olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Healthineers markası ise kim olduğumuzu anlatıyor: Sağlıkta çığır açan mühendisler. Siemens'ten ayrıldıktan sonra Healthineers adıyla yolumuza devam edecek, sağlıkta çığır açan yenilikleri herkes için, her yerde ve sürdürülebilir biçimde geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Siemens Healthineers Türkiye CEO'su Nalan Abdullahoğlu ise Healthineers'ın, "healthcare", "pioneers" ve "engineers" sözcüklerinin birleşiminden doğan, kim olduklarını en iyi anlatan isim olduğunu aktardı.

Abdullahoğlu, 10 yıl önce tamamen bağımsız bir şirket olarak yola çıktıklarından bu yana dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarının emeğiyle bu isme anlam kattıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün kendi markamızın arkasında güvenle duruyor, 8 milyar insanın sağlıkla yaşaması için çalışıyoruz. Bu geçiş sürecinde de hem dünyada hem de ülkemizde birlikte çalıştığımız sağlık kurumlarına ve iş ortaklarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm alanlarda ülkemizi yenilikçi teknolojilerle buluşturma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kalitemiz ve operasyonlarımız da aynı şekilde devam edecek."