Hedefte değil panikte

Buğra Kardan İstanbul

Şaibeyle ele geçirdiği CHP’yi kullanarak Manisa-Uşak-Denizli-Antalya hattında büyük bir vurgun çarkı kuran; belediye başkanlarını ve iş insanlarını haraca bağlayan YP lideri Özgür Özel için çember iyice daraldı. Yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet itiraflarıyla köşeye sıkışan Özel’i kara para soruşturmasının odağında bulunan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün ikrarları ise fena panikletti.

Rüşvet hiyerarşisinin tepesinde yer aldığı belgelenen; Meclis Karma Komisyonu’nda 63 fezlekesi duran; dokunulmazlığının kaldırılması baskısını yoğun şekilde hisseden Özel, çareyi kumpas edebiyatı yapmakta buldu. Özel’in ikide bir “Hedef benim” demesi, ‘gözaltına alınan isimlerin aleyhine ifade vermeleri için zorlandığı’ yalanını sahnelemesi yargılanma telaşına bağlandı.

Siyasiler ve hukukçular, ortaya dökülen delillerin tamamının Özel’in rüşvet organizasyonunun başında olduğuna işaret ettiğini vurguladılar. Vurguncuları himaye eden Özel’in Ege ve Akdeniz illerinde büyük bir yolsuzluk çarkı oluşturduğunun şüphe götürmediğinin altını çizdiler. Özel’in mağduru oynayarak, kumpas palavrasına sığınarak kendisini kurtaramayacağını dile getirdiler. 63 fezlekenin Meclis Karma Komisyonu’ndan ivedilikle geçmesi ve Özel’e yargı yolunun açılması çağrısında bulundular.

Akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, şunları söyledi:

“Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir’in iddialarını okudum. Emir Sarıgül, babasının Özgür Özel’e 350 bin dolar verdiğini ifade ediyor. Tam da bu aşamada ‘Mustafa Sarıgül, Özel’e neden 350 bin dolar verir’ sorusunu sormak gerek. Mustafa Sarıgül’ün o parayı nereden bulduğunu bilmiyorum ama ortada şaibeler var. İllegal para trafikleri var. Ve bu, bir yerde Özel’le irtibatlandırılıyor. Burada Özel’e düşen net açıklama yapmaktır. Şüpheleri gidermektir. Özel, her şeyi eksiksiz anlatmalıdır. 350 bin doları aldı ise ‘Şurada kullandım’, almadı ise ‘Almadım’ demelidir. Erdemli tavır ortaya konmalıdır. Ayıbı, günahı olan itiraf etmelidir. Ayıbı, günahı olmayan ise kendini müdafaa etmelidir. Ahlâki olan budur. Bilhassa siyasiler, temkinli olmalıdır. Özgür Özel gibi biri daha da temkinli olmalıdır. Özel ki ana muhalefet konumunda olan YP’nin başında bulunmaktadır. Özel’in atması gereken adım bellidir. O adım, hatanın ikrar edilmesidir. Lafın dolandırılmamasıdır. Yalana müracaat edilmemesidir. Mağdur kisvesine bürünülmemesidir. Başkalarının yanlışlarını dile dolayarak kendi yanlışlarını örtmeye imkân kalmadığı muhakkaktır. O nedenle Özel, ‘Hedef benim’ deyip durmaktan kaçınılmalıdır. Bu yöntemle bir yere varılamayacağı tartışılmazdır. Kumpas edebiyatına sığınarak paçanın kurtarılamayacağı kuşkusuzdur. O nedenle adalete yardımcı olunmalıdır. Paniğe ve öfkeye kapılıp ‘Kumpasla karşı karşıyayım’ diye bağırıp çağırmanın faydalı olmayacağı bilinmelidir. ‘Bana iftira attırılıyor’ çığlığı koparmanın yararı olmayacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Aklanmak için iddialara, ithamlara cevap vermek gerektiği unutulmamalıdır.

Öyle anlaşılıyor ki Özel, şu anda gergindir. Özel’de 63 fezleke, dokunulmazlığının kaldırılması korkusu hakimdir. Bunu anlıyorum. Ve Özel’e ‘Adli makamlara ifade vermenizin önünde mani yok. Dokunulmazlığınızın bulunsa da müdafaa hakkınızı kullanabilirsiniz. Hesap verebilirsiniz. İddiaları, ithamları, itirafları çürütebilirsiniz’ diye sesleniyorum.”

“ALGIYI BIRAKSIN, HUKUKA RAM OLSUN”

Avukat Sinan Pak da şunları kaydetti:

“Özgür Özel, kendinden emin ise dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e başvurmalıdır. Çünkü Özel’in yargılanmasının yapılması, kendisini aklaması gerekiyor. Kendine güveniyorsa böyle bir hamle yapar. Kendine güvenmiyorsa yapmaz ve sıkıntılı hâl doğar. Özel, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e başvurur mu? Muhtemelen başvurmaz. Ancak Özel’den umulan hukuka ram olmasıdır. Nihayetinde YP’ye ismiyle ilgili davada yargıdan iyi haber geldi. Özel, bu davadan çıkan kararı hukuka uygun buldu. Aynı yargı, herhâlde kendisi için de hakkaniyetli karar verir. Özel, kaygılanmamalıdır. Yargıya itimat etmelidir. Ve hemen dokunulmazlığının kaldırılması için kampanya başlatmalıdır. Meclis de sorumluluğunu yerine getirmelidir. Genelde fezlekeler dönem sonuna bırakılmaktadır. Bu, yakışıksız bir durumdur. Kürsü dokunulmazlığı dışında vahim vakaların ivedilikle ele alınması, itham edilen milletvekillerinin dokunulmazlığının vakit yitirmeden kaldırılması mecburiyettir. Artık daha seri ilerlenebilir. Geciken adaletin adalet olmadığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Özel de ‘Hedef benim’ söylemini terk etmelidir. ‘Kumpas’ kavramının ardına saklanmak yerine kendisini savunmalıdır. Algıyı bırakmalıdır. Aklanmanın yolunun algıdan değil, yargıdan geçtiğini anlamalıdır.”