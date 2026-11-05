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Spor Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! Haftanın maçı İstanbul’da oynanacak
Spor

Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! Haftanın maçı İstanbul’da oynanacak

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! Haftanın maçı İstanbul’da oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek maçla açılacak. Haftanın maçında ise cumartesi günü ligde lider olan Galatasaray, ikinci sırada bulunan Amedspor’u kendi evinde konuk edecek.

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gaziantep Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

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