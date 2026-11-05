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Bu fırsatlar kaçmaz! Herkes hafta sonu ŞOK’a akın edecek

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Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu fırsatlar kaçmaz! Herkes hafta sonu ŞOK’a akın edecek

ŞOK Market’in 7-10 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Kampanyada oyuncak çeşitleri, Gezer terlikler ve kasa arkası ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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Foto - Bu fırsatlar kaçmaz! Herkes hafta sonu ŞOK’a akın edecek

Kasım ayının ilk hafta sonuna özel hazırlanan 'ŞOK' aktüel kataloğunda çocuklara yönelik lisanslı ve eğitici oyuncaklardan kışlık ev terliklerine kadar birçok ürün yer alıyor. Bazı ürünlerde peşin fiyatına 3 taksit imkânı sunuluyor. Kasa arkası ürünler de son derece ekonomik…

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Foto - Bu fırsatlar kaçmaz! Herkes hafta sonu ŞOK’a akın edecek

Pilsan Midilli At (35 kg kapasite, kilit sistemi): 999 TL, Pilsan Ayaklı Tamir Seti (50 parça): 899 TL, Barbie Markette Oyun Seti: 799 TL, Barbie Minik Bebek Seti: 499 TL, Power İtfaiye Kamyon (360 derece dönebilen merdiven): 499 TL, Oyuncak Market Arabası: 450 TL, Pufu Toys Pelüş Maymun (70 cm): 399 TL, Süper Kamyon: 399 TL, 2 Katlı Lüks Oto Taşıyıcı Tır (2 adet araç dahil): 375 TL, Büyük Spor Araba: 275 TL, ToysUp Sevimli Puset: 250 TL, Arabalı Çantalı Tamir Seti: 250 TL, ToysUp 2 Katlı Mutfak Seti (15 parça): 199 TL, Jet Uçağı: 175 TL, Matchbox Özel Lisanslı Araçlar: 175 TL, Sürpriz Ufo: 75 TL

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Foto - Bu fırsatlar kaçmaz! Herkes hafta sonu ŞOK’a akın edecek

Roza Battaniyeli Lüks Bebek (38 cm): 1.750 TL, 4 x 4 Off-Road Uzaktan Kumandalı Araba (USB şarjlı): 1.250 TL, Roza Pusetli Altını İslatan Bebek (33 cm): 999 TL, Uzaktan Kumandalı Retro Araba (Işıklı, USB şarjlı): 750 TL, Roza Uyku Arkadaşım (33 cm): 699 TL, Güzellik / İnşaat Valizi: 599 TL, Vagonlu Çek Bırak Araba: 299 TL, Eğlenceli Işıklı Pop It: 250 TL, Büyük Teker Dino Araba: 199 TL, ZOE 1500 Parça Puzzle: 199 TL, Gokidy Metal Çek Bırak Jip Çeşitleri: 175 TL, Gokidy Spor Motosiklet: 150 TL, Gokidy Blok Ortanca Buketi: 125 TL, 2’li Çek Bırak Arazi Araçları: 125 TL, Kurbağa Denge Oyunu: 125 TL, Mercan Düğmeli Top (15 cm): 125 TL, Gokidy Blok Araç Çeşitleri: 100 TL, 2’li Çek Bırak Sevimli İş Araçları: 100 TL, Minikler Kitap Çeşitleri: 100 TL

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Foto - Bu fırsatlar kaçmaz! Herkes hafta sonu ŞOK’a akın edecek

Gezer Kadın Pelüş Terlik Çeşitleri (36-40 numara arası): 299 TL, Gezer Erkek Gondol Terlik Çeşitleri (40-44 numara arası): 299 TL 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kasa Arkası İndirimleri: Sensodyne Derin Temizlik Diş Macunu (75 ml) + Diş Eti Bakımı Diş Fırçası (1+1): 229 TL yerine 119 TL, Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ml): 199 TL yerine 129 TL, Asperox Sarı Güç / Mavi Güç Sprey (650 ml): 139 TL yerine 79 TL, Ülker Canpare Fındıklı/Çikolata Kremalı 3’lü Paket (243 g): 69 TL yerine 49 TL, O’lala Sufle Mini (162 g, 6 adet): 70 TL yerine 49 TL

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