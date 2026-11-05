Bu fırsatlar kaçmaz! Herkes hafta sonu ŞOK’a akın edecek

Roza Battaniyeli Lüks Bebek (38 cm): 1.750 TL, 4 x 4 Off-Road Uzaktan Kumandalı Araba (USB şarjlı): 1.250 TL, Roza Pusetli Altını İslatan Bebek (33 cm): 999 TL, Uzaktan Kumandalı Retro Araba (Işıklı, USB şarjlı): 750 TL, Roza Uyku Arkadaşım (33 cm): 699 TL, Güzellik / İnşaat Valizi: 599 TL, Vagonlu Çek Bırak Araba: 299 TL, Eğlenceli Işıklı Pop It: 250 TL, Büyük Teker Dino Araba: 199 TL, ZOE 1500 Parça Puzzle: 199 TL, Gokidy Metal Çek Bırak Jip Çeşitleri: 175 TL, Gokidy Spor Motosiklet: 150 TL, Gokidy Blok Ortanca Buketi: 125 TL, 2’li Çek Bırak Arazi Araçları: 125 TL, Kurbağa Denge Oyunu: 125 TL, Mercan Düğmeli Top (15 cm): 125 TL, Gokidy Blok Araç Çeşitleri: 100 TL, 2’li Çek Bırak Sevimli İş Araçları: 100 TL, Minikler Kitap Çeşitleri: 100 TL