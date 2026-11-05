Bakan Bayraktar, 2040 vizyonunu açıkladı! Türkiye'nin enerji planı belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Enerji 2040 Lansmanı programında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin 2040 yılında enerjide bağımsız olmasını hedeflediklerini belirten Bayraktar, enerji ithalatının azaltılacağını ve petrol ile doğal gazda yerli üretimin artırılacağını söyledi. Türkiye'nin enerji ithalat faturasının yıllık 90 milyar dolar olduğunu da açıkladı.

İşte Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları...

"2040'ta enerjide bağımsız olacağız.

2022 yılında ulusal enerji planını açıkladık. Bu program 5 yılda bir revize edilmesi gereken bir program.

Milli maden programımızı bu salonda açıklamıştık. O da 10. yılına geliyoruz.

COP31 öncesinde Türkiye'nin enerjideki yol haritasını kamuoyuna paylaşalım.

Enerjide iki problemimiz var. Bir tanesi arz güvenliği.

İkinci husus iklim değişikliği. Enerjimizi daha temiz karşılamaya çalışıyoruz. Türkiye enerji talebi büyüyen bir ülke. Nüfusunuz artıyorsa bunun size getireceği enerji ve elektrik talebi var. Türkiye nüfusu 91,5 milyona ulaşacak 2040 yılında.

Türkiye ekonomisi büyüyor. 2040'a kadar GSH 1.9 katına çıkacak. Yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli ulaşımın getireceği enerji ihtiyacı ve soğutma kaynaklı talep faktörleri var. Deniz suyu arıtma ile ilgili elektrik talebi öngörüyoruz.

Türkiye'nin enerji ithalatı 90 milyar dolar. Bu kadar parayı her sene yurt dışına ödeyince cari açık oluşuyor. Enerji ithalat faturamızı düşürmemiz gerekiyor. Bu programda da göreceğimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak politikaları uygulayacağız.

Enerji verimliliği birinci önceliğimiz. Hedefimiz petrol ve doğal gazda üreten Türkiye"