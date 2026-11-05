Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türklerle Kürtler arasında mesele yok! Esas mesele Türkiye ile emperyalistler arasında!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların terörsüz Türkiye hedefine fevkalade güçlü destek olmasını ümit ve temenni ediyorum. Her şeyden evvel iletişim başkanımızı, iletişim başkanlığımızı, böylesine önemli bir projeyi ortaya koydukları için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.

Uzun süre devam eden çalışmalar bundan sonra da milletimizin kahir ekseriyetinin desteği ile devam edecektir.

Ancak meselenin mümkün olduğu kadar açık, şeffaf bir şekilde, iyi bir şekilde anlatılması, meselenin bütün boyutlarının halkımızın gözünün önünde olması, cereyan etmesi bu sürecin sağlıklı işlemesi için fevkalade önemlidir.

BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Bu ülkede yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar, diğer etnik unsurlar hepimiz asırlardır beraberce yaşıyoruz. Herhangi bir şekilde dini ya da mezhebi anlamda çatışmaların olduğu bir süreçten geçip gelmedik buraya. Türkler ve Kürtler yan yana asırlardır beraber yaşamış olan bir millettir. Sultan Alparslan'ın çocuklarıyla, Kılıçarslan'ın çocuklarıyla, Selahattin Eyyubi'nin çocuklarını birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Ne adetleri, ne görenekleri, ne dinleri, ne yaşamları hiçbir şekilde bu iki ırkın, iki ırka mensup olan büyük topluluğun asla ayrışmamıştır.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Yunus Emre'nin ya da Hacı Bektaşi Veli'nin öğretisiyle Ahmet-i Hani'nin, Molla-i Cezeri'nin, İdris-i Bitlisi'nin öğretisi arasında herhangi birisi neredeyse bir cümle farklılık ortaya koyamaz. Hepsi hikmetten, hepsi barıştan, hepsi insanlıktan, hepsi irfandan ve bu Anadolu topraklarının mayasını oluşturan büyük medeniyetimizden bahsetmişlerdir.

BİZİ ÇİZDİKLERİ SINIRLARA HAPSETMEK İSTEDİLER

Esas mesele Türklerle Kürtler arasında değil, esas mesele bir asrı aşkın bir süredir bu coğrafyayı yeniden şekillendirmek isteyen emperyalistlerin, emperyalist projeleridir.

Cetvellerle çizdikleri sınırların içerisinde bu ülkelerin insanlarını hapsetmek istemişler, birbirlerinden ayırt etmeye çalışmışlardır. Şimdi bu ayrışmayı ortadan kaldıran iradeyi Türkiye ortaya koyuyor.

Cumhuriyet tarihimizin birinci asrı geride kaldı. Herhalde hepimiz ittifak ederiz ki birinci asrın en önemli, en zor, en yakıcı sorunu Türkiye'deki bu terör meselesiydi. 50 yılımızı heba ettiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. On binlerce insanımızın öldüğü, binlerce insanımızın şehit olduğu, aynı şekilde Türkiye'nin bütün kaynaklarının heba edildiği bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu en ağır sorunu ortadan kaldırmak için terörsüz Türkiye hedefiyle başlattığımız bu süreci inşallah başarıyla sonlandıracağız.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJESİ

Nasıl terör Türkiye'nin ilk asrının en önemli sorunu ise, terörsüz Türkiye'de hiç mübalasız söylüyorum, Türkiye'nin ilk asrının en büyük projesidir

İnşallah bunu gerçekleştireceğiz, sonuç alacağız ve artık terör bütün unsurlarıyla, bütün etkileriyle Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır

Şimdi PKK terörünün bitirilmesiyle ilgili hepinizin yakinen bildiği gibi geçmiş dönemlerde de çok teşebbüste bulunulmuş. Hatta ülkeyi yöneten yöneticiler, başbakanlar o süreçlerde ciddi şekilde ellerini taşının altına koymuş ama sonuç alamamışlardı. Rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, Demirel'in ve hatta Ecevit'in çabalarını dün gibi hatırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın

2013-2014 sürecinde çok ciddi çabalarına rağmen sürecin akamete uğradığını da gayet iyi biliyoruz.

Niye akamete uğradığını da biliyoruz. Ülkenin siyasi liderleri bu sorunu çözmek istemesine rağmen Türkiye'nin eski Türkiye'nin bazı derin unsurları sorunun çözülmesini istemediği için daha açık konuşayım terör ve savaş baronları bu sorunun devam etmesini istediği için akamete uğramıştır."

DEVLETİN İRADESİ MİLLETİN VİCDANI BİR ARAYA GELDİ

Türkiye’nin terörle mücadelede yeni bir döneme girmesi açısından öne çıkan başlıkları Kurtulmuş, şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’nin terörle mücadelesinde ilk kez devletin haklılığı ile milletin vicdanı aynı noktada buluşmuştur. Devletin iradesi ile milletin vicdanının örtüşmesi, atılan adımların başarıya ulaşması açısından son derece önemlidir. Eğer devletin iradesi ile milletin vicdanı bir araya gelmeseydi, bugün atılan adımların başarıyla hayata geçirilmesi mümkün olmazdı. Örgütün silah bırakma, silahları teslim etme ve örgütsel faaliyetlerini feshetme iradesini açıkça ortaya koyması, sürecin en önemli aşamalarından biridir. Örgüt, artık silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığını ve dayandığı ideolojinin geçerliliğini yitirdiğini kamuoyu önünde tartışmaktan kaçınmamıştır. Özellikle İmralı’dan gelen açık mesajlar, sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önemli katkı sağlamıştır. Örgüt silah bırakmayı kabul etmeseydi, bu adımların atılması ve Terörsüz Türkiye hedefinin hayata geçirilmesi mümkün olmazdı.”

BÖLGESEL TEHDİTLERE KARŞI TÜRKİYE İÇ CEPHESİNİ GÜÇLENDİRMELİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerin Türkiye’nin iç cephesini güçlendirmesini zorunlu kıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Batı Şeria’da devam eden insanlık dışı saldırılar, bölgedeki güvensizlik ortamını derinleştirmektedir. Türkiye, böylesine güvensiz bir ortamda iç cephesini tahkim etmek ve ülke içinde fitne ve ayrışmaya neden olabilecek unsurları ortadan kaldırmak için kararlı bir irade ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın iki yıl önce dile getirdiği iç cepheyi tahkim etme yaklaşımı, bugün çok daha önemli bir proje hâline gelmiştir. İsrail’in saldırgan politikaları artık yalnızca Filistin’i değil, bölgedeki birçok ülkeyi hedef almaktadır. İsrail; Ürdün, Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve Katar’a yönelik saldırılar gerçekleştirmiştir. Katar’a yönelik saldırı, bölge ülkelerine ve uluslararası güçlere, ekonomik imkânların tek başına güvenlik sağlamaya yetmeyeceği yönünde açık bir mesaj vermiştir. Türkiye, giderek güvensizleşen bu bölgede güvenliğin temel unsurlarından biri olmak zorundadır. Bu nedenle iç cepheyi güçlendirme iradesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde yaşanan siyasi gelişmeler de Türkiye’nin elini rahatlatmıştır. Suriye’de yeni yönetimin göreve gelmesi, farklı etnik ve mezhebî grupları kapsayan bir yönetim anlayışının ortaya konulması açısından önemli bir gelişmedir. Irak’ta merkezî hükûmet dışında kalan silahlı milis yapılanmalarının sona erdirilmesine yönelik adımlar da sürece katkı sunmaktadır. Suriye, Irak ve İran’da yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından önemli sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Sürecin ilerlemesine katkı sağlayan bir diğer önemli unsur, Türkiye siyasetinin konuya gösterdiği yakın ilgi ve siyasi partilerin büyük bölümünün sürece destek vermesidir. Türkiye’nin demokratik tarihinde, bu kadar farklı siyasi partinin ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmesi oldukça nadir görülen bir durumdur. Cumhuriyet tarihimizin en zor meselelerinden birinin çözüm adresi, millî iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir.”

467 OY, MİLLÎ İRADENİN ORTAK HEDEFTE BULUŞMASIDIR

Kurtulmuş, komisyon sürecine ilişkin şunları söyledi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde geniş katılımlı ve ciddi bir müzakere ortamı oluşturduk. Temsil edilen bütün siyasi partilerin katılımıyla kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye’nin önündeki meseleleri açıkça ele almıştır. Yürütülen çalışmalar sonucunda siyasi partilerin ortak kanaatiyle komisyon raporu kabul edilmiş ve Türkiye’nin önüne bir yol haritası konulmuştur. 10 Ağustos’ta Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî dayanışma ve gönüllü birlikteliğin güçlendirilmesine ilişkin yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi de tarihî bir öneme sahiptir. 467 yalnızca bir sayı değildir. Bu oy, devlet iradesi ile millet iradesinin bir araya geldiğinin somut göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde böylesine geniş bir uzlaşmayla kabul edilen yasa, siyasi partilerin bu süreci samimiyetle tamamlama ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.”