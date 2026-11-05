BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti
Kasım ayının yeni aktüel ürün döneminde BİM mağazalarında satışa çıkacak ürünler merak konusu oldu. 10-13 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan katalogda teknoloji tutkunlarını ilgilendiren bilgisayar modellerinin yanı sıra evini yenilemek isteyenlere yönelik mobilya seçenekleri de yer alıyor. Oyun bilgisayarlarında 49.990 TL ve 59.990 TL'lik fiyatlar öne çıkarken gardırop, banyo dolabı, komodin ve orta sehpa gibi ürünler de alışveriş listesindeki yerini alıyor.