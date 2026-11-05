BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler afişi 2026 yayımlandı. BİM'de her hafta olduğu gibi 10-13 Kasım tarihleri arasında da onlarca ürün indirim fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Seçili haftanın ürünleri ve indirimlerine hız kesmeden devam eden BİM market bu hafta da birçok ürününü indirimli fiyatları ile satışa sunacak. 10 Kasım salı günü başlayan indirim rüzgarı 11-12-13 Kasım boyunca yeni ürünler de eklenerek devam edecek.