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Ekonomi
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BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

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BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

Kasım ayının yeni aktüel ürün döneminde BİM mağazalarında satışa çıkacak ürünler merak konusu oldu. 10-13 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan katalogda teknoloji tutkunlarını ilgilendiren bilgisayar modellerinin yanı sıra evini yenilemek isteyenlere yönelik mobilya seçenekleri de yer alıyor. Oyun bilgisayarlarında 49.990 TL ve 59.990 TL'lik fiyatlar öne çıkarken gardırop, banyo dolabı, komodin ve orta sehpa gibi ürünler de alışveriş listesindeki yerini alıyor.

#1
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, teknoloji ve ev dekorasyonu ürünleriyle dikkat çekiyor. Yeni haftada BİM raflarında oyun bilgisayarı, oyuncu ekipmanları, gardırop, banyo dolabı, orta sehpa ve çok amaçlı dolap gibi pek çok ürün satışa sunulacak. Oyun bilgisayarının 49.990 TL, masaüstü oyun bilgisayarının ise 59.990 TL fiyatla satışa çıkması bekleniyor. İşte BİM 10-13 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...

#2
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM markette oyuncu bilgisayarından, laptopa, mouse çeşitlerinden ev dekorasyon ürünlerine kadar onlarca yeni ürün raflarda olacak. Oyun bilgisayarı 49.990 TL’den satışa çıkarken masaüstü versiyonu ise 59.990 TL olacak.

#3
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL, Orta Sehpa 1.990 TL, 21 Bölmeli Kiler Dolabı 6.990 TL, 2 Kapak ve Çekmeceli Gardırop 4.690 TL, Duvara Asılan Banyo Dolabı 1.790 TL, Çekmeceli Komodin 1.390 TL’den satışa çıkacak.

#4
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

Önümüzdeki haftanın yanı sıra bu hafta son ise televizyon, set üstü ocak, mikser, mikrodalga fırın, halı ve koltuk yıkama makinesi, süpürge, çubuk blender, klavye, narenciye sıkacağı ve televizyon çeşitleri BİM’e gelecek.

#5
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler afişi 2026 yayımlandı. BİM'de her hafta olduğu gibi 10-13 Kasım tarihleri arasında da onlarca ürün indirim fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Seçili haftanın ürünleri ve indirimlerine hız kesmeden devam eden BİM market bu hafta da birçok ürününü indirimli fiyatları ile satışa sunacak. 10 Kasım salı günü başlayan indirim rüzgarı 11-12-13 Kasım boyunca yeni ürünler de eklenerek devam edecek.

#6
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

Teknolojiden Elektrikli Ev Aletlerine, Ankastre Setlerden, Mutfak gereçlerine kadar her bütçeye hitap eden ürünler market raflarındaki yerini alacak.

#7
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

13 Kasım'da BİM'de Örgü ipi çeşitleri 89 TL, Küçük Boy valiz 999 TL, Orta Boy valiz 1.199 TL, Büyük Boy Valiz 1.399 TL, Tek Fiyat Plastik ürünler 25 TL, Çay Bardağı 219 TL, Cam Kupa 229 TL'den tüketici ile buluşacak.

#8
Foto - BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürün kataloğunda neler var? Oyun bilgisayarı ve mobilya fiyatları dikkat çekti

Öte yandan 10 Kasım tarihinden itibaren Oyun Bilgisayarı 49.990 TL, Oyun Bilgisayarı 59.990 TL, Oyun Mouse 799 TL, 2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL, Orta Sehpa 1.990 TL , 2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL, Çekmeceli Komodin 1.390 TL, 2 Kapaklı 2 Çekmeceli gardırop 4.690 TL, 5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL fiyatı ile dikkat çeken ürünler arasında. Peki BİM'e 10-13 Kasım tarihlerinde başka hangi ürünler gelecek? İşte 10-13 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları...

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