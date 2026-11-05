Erdoğan'ın ziyaret ettiği Güney Kore'de büyük siber saldırı! 37 şirket hedef alındı, milyonluk vurgun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretiyle iki ülke arasındaki stratejik iş birliği dünya gündeminde yer alırken, Seul yönetiminden finans sektörünü sarsan bir açıklama geldi.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), 30 Eylül ile 3 Kasım tarihleri arasında ülkede faaliyet gösteren 37 finans şirketinin toplam 40 siber saldırıya uğradığını duyurdu.

473 BİN KİŞİSEL VERİ ELE GEÇİRİLDİ

FSC tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucunda 473 bin kişisel veri kaydının yasa dışı yollarla ele geçirildiği belirtildi.

Çalınan verilerin büyük bölümünü çalışan bilgileri ile müşterilerin isimleri, kimlik numaraları ve hesap numaralarının oluşturduğu aktarıldı.

Komisyon, şu ana kadar müşterilere ait hesap şifrelerinin çalındığına ilişkin herhangi bir vaka bildirilmediğini kaydetti.

750 BİN DOLARLIK FON KAYBI!

Siber saldırılar sonucunda yaklaşık 1 milyar won, yani 750 bin dolar tutarında fon kaybı yaşandığı açıklandı.

Çalınan paranın küçük ölçekli finans ve kripto varlık şirketlerinin yönetim hesaplarından çıktığı, bireysel müşterilerin ise doğrudan herhangi bir fon kaybına uğramadığı vurgulandı.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE SERT UYARI

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Lee Eog-weon, yapay zekâ kaynaklı siber tehditlerin giderek arttığına dikkat çekerek şirket yönetimlerine sert uyarılarda bulundu.

Güvenlik ihmallerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Lee, şu ifadeleri kullandı:

“Ciddi yönetim zaafları veya müdahale konusunda ihmaller söz konusu olduğunda CEO dahil şirketlerin yönetim kadrosunu ilgili yasa ve düzenlemeler uyarınca kesin şekilde sorumlu tutacağız.”

FİNANS ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA

FSC, Finansal Denetim Servisi (FSS) ile birlikte saldırılardan etkilenen şirketlerin titizlikle denetleneceğini ve tüketicilerin korunması için gerekli bütün tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Yaşanan saldırıların Güney Kore finans sektöründeki güvenlik açıklarının giderilmesi açısından önemli bir uyarı olduğu belirtildi.