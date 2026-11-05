Satmaya doyamadılar

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Göreve geldikleri günden bu yana her buldukları fırsatta belediye mülklerini elden çıkaran CHP’li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri, şimdi de iştirak şirketler üzerinden taşınmazları elden çıkarıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da İGDAŞ ikmal müdürlüğü koordinatörlüğünde kullanılan araziyi yok pahasına elden çıkaran İBB yöneticileri, şimdi de İSKİ’nin mülkünde bulunan taşınmazları elden çıkarmanın gayretine girişti. Kasım ayı içerisinde Sancaktepe ilçesi Samandıra mahallesinde üç ayrı taşınmazı elden çıkarma planları yapan İSKİ bu ayını satışla kapatacak.

2019 yılından bu yana vatandaşın kullandığı suya %1500 oranında zam yapan İSKİ, 26 Kasım tarihinde Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy Mahallesi’nde ve 2910 ada da yer alan 299 m2’ik alanı 22 milyon 475 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

ABB’DE SATIŞTA

Öte yandan 2019 yılından bu yana ABB bütçesini hizmet hariç her yere harcayan Mansur Yavaş himayesindeki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKI), Gölbaşı, Mamak, Yenimahalle, Pursaklar ilçelerinde bulunan yaklaşık 100 bin metrelik taşınmazı elden çıkaracak.

• CHP’den kopuk YP’ye geçmeye yüreği yetmeyen Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB’ yönetimi mülkiyeti ASKİ’ye ait olan taşınmazların listesi şöyle;

• Gölbaşı, Selametli Mahallesi, 126886 ada 1 parselde yer alan 800 m²’lik gelişme konut alanını 24 Kasım tarihinde, 1 milyon 843 bin 24 TL muhammen bedelle,

• Gölbaşı, Kızılcaşar-İmar bölgesinde, 113687 ada 1 parselde yer alan 1.500 m²’lik gelişme konut alanını 24 Kasım tarihinde 1 milyon 244 bin 766,78 TL muhammen bedelle,

• Gölbaşı, Hacılar Mahallesi’nde, 118953 ada 14 parselde yer alan 1.600,88 m²’lik gelişme konut alanını 265 bin 387,50 TL muhammen bedelle,

• Gölbaşı, Kızılcaşar-İmar bölgesinde, 113688 ada 9 parselde yer alan 1.959 m²’lik gelişme konut alanını 25 Kasım tarihinde, 122 bin 687,09 TL muhammen bedelle,

• Mamak, Ekin-İmar bölgesinde, 37123 ada 10 parselde yer alan 6.187 m²’lik yerleşik konut alanını 25 Kasımda 517 bin 897,38 TL muhammen bedelle,

• Yenimahalle, Susuz-İmar bölgesinde, 63258 ada 2 parselde yer alan 9.969 m²’lik gelişme konut alanını ise 201 bin 046,98 TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

7. Ankara, Pursaklar, Ülümümbüş bölgesinde, 99089 ada 8 parselde (eski 98858 ada 4 parsel) yer alan 3.752,34 m²’lik kentsel servis alanını 5 milyon 174 bin 416,49 TL muhammen bedelle satışa çıkardı.