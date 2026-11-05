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Gündem Fatma Betül Sayan Kaya adliyede
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Fatma Betül Sayan Kaya adliyede

Yeniakit Publisher
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Fatma Betül Sayan Kaya adliyede

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya daha önce de fon soruşturmasında ifade vermişti. Kaya çifti, 7 Ekim günü verdikleri ilk ifadede alım-satım işlemleriyle ilgili özel bilgi ve yönlendirme almadıklarını iddia etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşine, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleri ile sonrasındaki para hareketli sorulmuştu. İlyas Kaya, nisan ayında yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta sattığını, eylülde ise kalanını sattığını söylemişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve eşiyle benzer tarihlerde satış yaptığını belirtmişti. Çift, satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini savunmuştu.

Çift, sağladıkları 2 milyar liranın üzerindeki haksız kazançla gündeme gelmiş, daha sonra bu parayı iade ettiklerini açıklamıştı.

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Yorumlar

Dostlar alışverişte görsün

Bu saatten sonra, tepkiler çığ olduktan sonra, sevsinler ifadesini, sevsinler adliyedeki görüntülerini. Yan binada çay kaaave kalmamış mı?

Gaz alma çabası mı...

Millet ,Mutfaktaki boş tencere nin dolu mu boş mu olduğuna bakar.Evet tepkiler çığdanda beter.
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