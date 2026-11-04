Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı!

İslami hassasiyetlere saldırmayı alışkanlık edinen Sözcü gazetesi bu defa kendisi bir mucize olan Kur’an-ı Kerim’den örnekler vererek bilimsel bir konuya ışık tuttu. Sözcü haberinde, “Tin Suresi'nde "Yemin olsun incire ve zeytine" ifadesiyle anılan incir, bu kez bilimsel bir araştırmayla gündeme geldi. Kenya'daki bazı incir ağaçlarının atmosferdeki karbondioksiti çekerek toprakta kireçtaşına benzer mineral oluşumunu sağladığı belirlendi” ifadelerine yer verdi.

Yüce Allah’ın 1400 yıl önce ifşa ettiği incirin faydalarının araştırma konusu yapılmasını haberleştiren Sözcü, söz konusu haberinde şu detaylara yer verdi…

BİR MEYVEDEN ÇOK DAHA FAZLASI…

Kur'an-ı Kerim'in Tin Suresi'nde incir ve zeytin birlikte anılıyor. "Yemin olsun incire ve zeytine" ayetiyle dikkat çeken incir, bu kez bilim insanlarının araştırmasına konu oldu. Kenya'da yetişen bazı incir ağaçlarının yalnızca meyve vermediği, aynı zamanda atmosferdeki karbonun depolanmasına katkı sağladığı tespit edildi.

KARBONDİOKSİTİ MİNERALE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırmalara göre bazı incir ağaçları, atmosferden aldıkları karbondioksitin bir bölümünü gövdelerinde ve çevrelerindeki toprakta kireçtaşına benzer mineral tortuları şeklinde depoluyor. Bu süreçte karbon, daha kalıcı bir katı forma dönüşerek toprakta tutuluyor. Söz konusu özellik, incir ağaçlarının iklim değişikliğiyle mücadelede doğal bir karbon depolama aracı olarak değerlendirilebileceğini gösteriyor.

KONFERANSTA MASAYA YATIRILDI

İsviçre, Avusturya, ABD ve Kenya'dan bilim insanlarının ortak çalışmasıyla yürütülen araştırma, Prag'da düzenlenen Goldschmidt Jeokimya Konferansı'nda sunuldu. Zürih Üniversitesi'nden Dr. Mike Rowley, oxalat-karbonat yolunun uzun süredir incelendiğini ancak karbon depolama potansiyelinin yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Rowley, tarımsal ormancılık çalışmalarında hem organik hem de inorganik karbon depolayabilen ağaç türlerinin tercih edilmesi gerektiğini savundu.