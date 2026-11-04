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Gündem Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı!
Gündem

Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı!

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı!

Daha birkaç gün önce, siyasi iktidara öğrencileri cuma namazına gitme-gitmeme üzerinden fişlediği suçlaması yapan, yıllardır yaradılıştaki dini esaslar yerine Darwin teorilerine sarılan, Kur’an kurslarına ve İmam Hatiplere saldırarak mütedeyyin kesimi hedefe koyan laikçi-Kemalist kesimin ‘Sözcü’sü, Kur’an-ı Kerim’de geçen incir ağacı mucizesini haber yaptı!

İslami hassasiyetlere saldırmayı alışkanlık edinen Sözcü gazetesi bu defa kendisi bir mucize olan Kur’an-ı Kerim’den örnekler vererek bilimsel bir konuya ışık tuttu. Sözcü haberinde, “Tin Suresi'nde "Yemin olsun incire ve zeytine" ifadesiyle anılan incir, bu kez bilimsel bir araştırmayla gündeme geldi. Kenya'daki bazı incir ağaçlarının atmosferdeki karbondioksiti çekerek toprakta kireçtaşına benzer mineral oluşumunu sağladığı belirlendi” ifadelerine yer verdi.

Yüce Allah’ın 1400 yıl önce ifşa ettiği incirin faydalarının araştırma konusu yapılmasını haberleştiren Sözcü, söz konusu haberinde şu detaylara yer verdi…

BİR MEYVEDEN ÇOK DAHA FAZLASI…

Kur'an-ı Kerim'in Tin Suresi'nde incir ve zeytin birlikte anılıyor. "Yemin olsun incire ve zeytine" ayetiyle dikkat çeken incir, bu kez bilim insanlarının araştırmasına konu oldu. Kenya'da yetişen bazı incir ağaçlarının yalnızca meyve vermediği, aynı zamanda atmosferdeki karbonun depolanmasına katkı sağladığı tespit edildi.

KARBONDİOKSİTİ MİNERALE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırmalara göre bazı incir ağaçları, atmosferden aldıkları karbondioksitin bir bölümünü gövdelerinde ve çevrelerindeki toprakta kireçtaşına benzer mineral tortuları şeklinde depoluyor. Bu süreçte karbon, daha kalıcı bir katı forma dönüşerek toprakta tutuluyor. Söz konusu özellik, incir ağaçlarının iklim değişikliğiyle mücadelede doğal bir karbon depolama aracı olarak değerlendirilebileceğini gösteriyor.

KONFERANSTA MASAYA YATIRILDI

İsviçre, Avusturya, ABD ve Kenya'dan bilim insanlarının ortak çalışmasıyla yürütülen araştırma, Prag'da düzenlenen Goldschmidt Jeokimya Konferansı'nda sunuldu. Zürih Üniversitesi'nden Dr. Mike Rowley, oxalat-karbonat yolunun uzun süredir incelendiğini ancak karbon depolama potansiyelinin yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Rowley, tarımsal ormancılık çalışmalarında hem organik hem de inorganik karbon depolayabilen ağaç türlerinin tercih edilmesi gerektiğini savundu.

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Yorumlar

GERÇEK

Herkesin bu dünyada kalmadığı görülüyor.Öldükden sonra yaşam varmı konusunda bilgilendirmek gerekli değil mi herkesin mağdur olmaması için?Bu sebeple akla gelen şu düşünceyi yazıyoruz.Elde bulunan Zebur,Tevrat ve İncil'in benzerini düzenleyebilen insanlar,elde bulunan Kur'an ı kerim in benzerini düzenleyemiyorlar.O zaman,elde bulunan KUR'AN I KERİM İ KİM DÜZENLEDİ?İnsanlar bu konuda yetenekli olmadığına göre,elde bulunan Kur'an ı kerim in benzerini düzenleyen insanlar dan yetenekli olmalı , insanlar arasında olmayan,insanlar dışında olan olmalıdır ki;O DA ,ALLAH (CC)'olmaktadır.Bu durum; ALLAH(CC)'IN VAR OLDUĞUNU İSPATLADIĞI,KANITLADIĞI GİBİ KUR'AN I KERİM İN(İslam dininin rehber kitabı)ALLAH(CC)IN DÜZENLEDİĞİ;yani ALLAH(CC)IN KİTABI OLDUĞUNU DA ORTAYA ÇIKARMAKTA İSPATLAMAKTA,KANITLAMAKTAolmasının yanında,UYGULANMASI GEREKEN TEK REHBER olduğunu da ispatlamakta,kanıtlamaktadır.

dgwe

Sözcü Gazete ve Tv si Yalan ve iftira haberlerle toplumu ikiye bölüyor Müslümanlara karşı kışkırtmalar yapıyor başka bir Ülkede olsaydı bu Fonlanan Medyalar anında kapatılırdı.
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