Kasım geldi, ormanlar renk değiştirdi!

Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Sinop’ta kasım ayıyla birlikte ormanlar bambaşka bir görünüme kavuştu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, mavi ile yeşilin birleştiği doğaya fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini davet etti. Başkan Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop iklim bakımından güzel bir yer. Karadeniz'in incisi. Hem deniz hem de ormanlarıyla şu an kasım ayındayız. Renkler sarıya dönmüş durumda. Güzel bir cümbüş var. Herkesi bu cümbüşü görmeye davet ediyorum" dedi.