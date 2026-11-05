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Yaşam Kasım geldi, ormanlar renk değiştirdi!
Yaşam

Kasım geldi, ormanlar renk değiştirdi!

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sinop’un ormanları sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü...

Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Sinop’ta kasım ayıyla birlikte ormanlar bambaşka bir görünüme kavuştu.

 

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, mavi ile yeşilin birleştiği doğaya fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini davet etti. Başkan Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop iklim bakımından güzel bir yer. Karadeniz'in incisi. Hem deniz hem de ormanlarıyla şu an kasım ayındayız. Renkler sarıya dönmüş durumda. Güzel bir cümbüş var. Herkesi bu cümbüşü görmeye davet ediyorum" dedi.

Sis denizine gömüldü! Büyüleyici manzara havadan görüntülendi!
Sis denizine gömüldü! Büyüleyici manzara havadan görüntülendi!

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Sis denizine gömüldü! Büyüleyici manzara havadan görüntülendi!

Zirvede sis, eteklerde güneş! Nefes kesen manzara
Zirvede sis, eteklerde güneş! Nefes kesen manzara

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Zirvede sis, eteklerde güneş! Nefes kesen manzara

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