Seçim yenilgisinin faturası kafir Hegseth’e kesilecek

ABD'de başkan Donald Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth’e açıkça destek vermesine, hatta onu savaşın önde gelen savunucularından biri olarak nitelendirmesine rağmen, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki kayıplarının sorumluluğunun giderek Hegseth’e yüklenebileceği görülüyor.

Eski bir üst düzey Pentagon yetkilisi CNN’e, seçmenlerin ve Trump’ın Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterdiği İran savaşının, “bir dış politika meselesini çözmek için askeri harekata başvurulması tercih edildiğinden, esas olarak Savaş Bakanlığının öncülüğünde yürütülen bir çaba olduğunu” söyledi.

Beyaz Saray’a yakın bir Cumhuriyetçi de CNN’e verdiği röportajda, “Başkan gerçekten birinin sorumluluk üstlenmesini istiyorsa o kişi Pete Hegseth’tir” dedi. Aynı kişi, “Pete, en başından beri takvimler, hedefler ve amaçlar konusunda ya dürüst davranmadı ya da yanıldı. İkisi de kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

JD Vance, çarşamba günü İran savaşının buna değip değmediğini kamuoyu önünde sorguladı ve savaşın Cumhuriyetçilere Kongrenin kontrolünü kaybettirdiğini söyledi.

Kentucky’den Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Hegseth hakkında azil süreci kapsamında sekiz suçlama sundu. Massie, yakında Temsilciler Meclisinde azil oylaması yapılmasını zorlamayı planlıyor.

Trump ise Hegseth’i defalarca savundu. Çarşamba günü gazetecilerin Hegseth’i değiştirmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna, “Hayır, bence çok iyi bir iş çıkarıyor” yanıtını verdi.

Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson, çarşamba günü USA Today’e yaptığı açıklamada, “Bakanlığın tamamı, Bakan’ın vizyonu etrafında birleşmiş durumda. Savaşçılarımızı ve Amerika’yı öncelemek için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Trump, Hegseth’i kamuoyunda destek görmeyen savaşın başlıca savunucularından biri olarak tanımlamıştı. Trump, 23 Mart’ta, “Pete, sanırım ilk söz alan sendin ve ‘Bunu yapalım, çünkü nükleer silah sahibi olmalarına izin veremezsiniz’ dedin” ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan siyasetinde kutuplaştırıcı bir isim olan Hegseth, kendi partisi Cumhuriyetçiler içinde bile karşıtlar edindi.

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, salı gecesi CBS News’e, Hegseth için “hesap verme zamanının” yaklaştığını söyledi. Tillis, Hegseth’in Kongre üyeleriyle gergin ilişkisinin, Trump yönetiminin 1,5 trilyon dolarlık savunma harcaması paketini Kongreden geçirme çabasına zarar verdiğini belirtti.

Ara seçim sonuçları açıklanırken konuşan Tillis, “Bence seçimden sonra, mevcut Kongrenin görev süresi sona ermeden bir şeyler yapılmasını istiyorsa, bu ihtiyaçları Kongreye sunacak en uygun kişinin kendisi olup olmadığını değerlendirmeliyiz. Bu sürenin bitmesine yalnızca 60 gün kaldı” dedi.

Demokratlar, Hegseth ve Pentagon yönetimi hakkında soruşturma yürütme sözü verdi. Danışmanlar, incelemelerin İran savaşının yönetiminden Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey askeri yetkililerin görevden uzaklaştırılmasına kadar uzanabileceğini söylüyor.

Hegseth’in Ukrayna politikası ve ABD ordusunun Latin Amerika sularında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik saldırıları da incelemeye alınabilir. Bazı Demokratlar, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini belirtiyor.

Gelecek yıl Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonunun başına geçmesi beklenen Demokrat Temsilci Adam Smith, İran savaşından silahlı kuvvetlerin “siyaset dışı temelinin” aşındırılması olarak nitelendirdiği gelişmelere kadar pek çok konuda sıkı denetim sözü verdi.