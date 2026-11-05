Şamil Tayyar herkesin konuştuğu meseleye parmak bastı: Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüşleri aktaran Tayyar; şu ifadeleri kullandı: “AK Partili kaynak’ üzerinden kamuoyuna yansıyan ‘faili meçhul’ haberler var. Emeklilere ‘65 yaş üstü/altı’ veya ‘çalışmayan/çalışan emekli’ gibi tasnif yapılarak ilave refah payı ödeneceği veya ödenmeyeceği yazılıyor. Bildiğim kadarıyla kesinleşmiş bir durum yok, muhtemeldir ay sonuna doğru meclis gündeminde olur, nihai kararı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklar."

"Bu vesileyle daha önce ifade ettiğim gibi, 65 yaş ve çalışan emekli gibi ayrımın bir çuval inciri berbat etmek anlamına geleceğini hatırlatmak isterim. Formül basit aslında. Emeklilik için nasıl yaş sınırı, prim gün sayısı ve çalışma süresine bakıyorsanız, maaş bağlarken de aynı kriterlere bakacaksınız. Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir. Adalet ve hakkaniyet böyle sağlanır.”