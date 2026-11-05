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Ekonomi Şamil Tayyar herkesin konuştuğu meseleye parmak bastı: Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir
Ekonomi

Şamil Tayyar herkesin konuştuğu meseleye parmak bastı: Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir

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Şamil Tayyar herkesin konuştuğu meseleye parmak bastı: Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir

AK Partili eski Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, emekli maaşları üzerinden süren tartışmalara değinerek, “Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir” dedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüşleri aktaran Tayyar; şu ifadeleri kullandı: “AK Partili kaynak’ üzerinden kamuoyuna yansıyan ‘faili meçhul’ haberler var. Emeklilere ‘65 yaş üstü/altı’ veya ‘çalışmayan/çalışan emekli’ gibi tasnif yapılarak ilave refah payı ödeneceği veya ödenmeyeceği yazılıyor. Bildiğim kadarıyla kesinleşmiş bir durum yok, muhtemeldir ay sonuna doğru meclis gündeminde olur, nihai kararı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklar."

"Bu vesileyle daha önce ifade ettiğim gibi, 65 yaş ve çalışan emekli gibi ayrımın bir çuval inciri berbat etmek anlamına geleceğini hatırlatmak isterim. Formül basit aslında. Emeklilik için nasıl yaş sınırı, prim gün sayısı ve çalışma süresine bakıyorsanız, maaş bağlarken de aynı kriterlere bakacaksınız. Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir. Adalet ve hakkaniyet böyle sağlanır.”

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Yorumlar

Hadi be oradan

Memuru asgari ücretliyi emekliyi emekçiyi yıllardır bu hale düşür düşür süründür, Ondan sonra çık intibaktan bahset, sevsinler sesin seçim şirinliklerinizi. Bundan sonra İntibak edecek tek yer sandık

Fevzi

geçti borun pazarı şamil efendi..10 bin gün prim ödeyenle 3 bin gün düşük rakamdan pirim ödeyeni aynı maaşa talim ettirdiler..elben bunun bir hesabı olmalı..artık seçimlerde sandığa gitmiyorum..hiçbir kuvvet sandığa götüremez..nokta.
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