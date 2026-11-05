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Sağlık Beyin kanserinde çığır açan buluş! Kötü huylu hücreler kıskıvrak yakalandı!
Sağlık

Beyin kanserinde çığır açan buluş! Kötü huylu hücreler kıskıvrak yakalandı!

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Beyin kanserinde çığır açan buluş! Kötü huylu hücreler kıskıvrak yakalandı!

Amerikalı bilim insanları nano-teknoloji ve ses dalgalarını birleştirerek kanserli geni etkisiz hale getirdi. Hayvan deneylerinde tümörün ilerlemesi durdurulurken, insanlar üzerindeki testler için düğmeye basıldı.

ABD’deki Virginia Üniversitesi araştırmacıları, beyin kanseri türlerinden glioblastomanın ilerlemesini yavaşlatmayı hedefleyen yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Ses dalgaları ve nanoteknolojinin bir arada kullanıldığı deneysel yöntemde, kan-beyin bariyeri aşılarak tümörün büyümesini tetikleyen genler hedef alındı.

 

KAN-BEYİN BARİYERİ AŞILDI

Glioblastoma, hızlı ilerlemesi ve sağlıklı beyin dokusuna yayılması nedeniyle tedavisi en güç kanser türleri arasında yer alıyor. Tedavideki en büyük engellerden biri olan kan-beyin bariyeri kemoterapi ilaçlarının beyin dokusuna ulaşmasını zorlaştırıyor. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Uzmanı Dr. Roger Abounader ve ekibi, odaklanmış ses dalgalarıyla bu bariyeri geçici olarak aralamayı başardı. Nanoteknolojik taşıyıcılar aracılığıyla tümör bölgesine ulaştırılan mikroRNA molekülleri, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sağlayan genleri baskıladı.

Abounader, ses dalgaları, nanoteknoloji ve mikroRNA’nın birlikte kullanıldığı yöntemin birden fazla kritik geni aynı anda hedef aldığını ve tümörün ilerleyişini belirgin ölçüde yavaşlattığını açıkladı. Hayvan modellerinde olumlu sonuçlar elde eden araştırma ekibi, insanlarda klinik deneylere başlamak için hazırlık yapıyor. Yöntem henüz insanlar üzerinde kanıtlanmış değil.

 

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