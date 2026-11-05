Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'a verilen ceza geri döndü! Beni susturmak istiyorlar

AYM kararının ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Karatay, kendisine verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu savundu. Aşılarla ilgili görüşlerinin arkasında olduğunu belirten Karatay, şu ifadeleri kullandı: "Zaten kanunsuz bir uygulamaydı. 2018'deki bir konuşmamdan sonra İstanbul Tabip Odası ve idare mahkemesi bir ay meslekten men cezası verdi. Biz bunlara itiraz ettik ve en sonunda sekiz sene sonra Yüksek Mahkeme'den karar çıktı." Kararın yeniden değerlendirilmek üzere idare mahkemesine gönderildiğini hatırlatan Karatay, açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Kendisine yönelik eleştirilerin belirli bir tıp anlayışından kaynaklandığını öne süren Karatay, bazı aşılarla ilgili düşüncelerinin değişmediğini belirtti. Karatay, "60 yıllık bir hekim ve akademisyen olarak fikrimi serbestçe söyledim" diyerek şöyle devam etti: "Bana her zaman bu şekilde maalesef 'Rockefeller tıbbı'nı uygulayanlar ve yalnızca onun önerilerini tıp olarak sananlar hücum ediyorlar. Ama hiçbir zaman kazanmadılar, her zaman ben kazandım. Bütün davalar hâlâ devam ediyor, 135 tane davam var." "TIP BİR TİCARET OLDU ARTIK" Tıp alanında farklı görüşlerin tartışılabilmesi gerektiğini savunan Karatay, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Karatay, "Herkesin fikri değişiktir ve değişik olmalıdır. Bilim değişik fikirlerle çatışarak gelişir. Benim söylediklerime karşı hiçbir argüman ileri sürmüyorlar, yalnız susayım istiyorlar, konuşmayayım istiyorlar" dedi. Tıbbın ticari kaygılarla şekillendiğini öne süren Karatay, "Tıp bir ticaret oldu artık. O ticarete hizmet ediyorlar" ifadelerini kullandı. Karatay, sözlerini şöyle tamamladı: "Her şeyi susayım ve konuşmayayım diye yapıyorlar. Bilim karşılıklı fikirlerin çakışmasıyla gelişir; susmakla, susturulmakla bilim ve ilim gelişmez."