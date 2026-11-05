Macron'un kabusu büyüyor: Fransa'da fahiş zamlar bardağı taşırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hayat pahalılığı, fahiş akaryakıt fiyatları ve eğitimdeki tükenmişlik nedeniyle barut fıçısına dönen Fransa'da taşlar yerinden oynuyor. Ülkenin önde gelen sendikalarının çağrısıyla yüz binlerce kişinin sokağa çıkacağı dev genel grev öncesi Paris yönetimi korkuya kapıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı, toplumsal patlamayı önlemek için ülke genelinde güvenlik alarmı verdi.
Fransa'da toplumsal huzursuzluk büyürken ülke genelinde düzenlenmesi beklenen büyük grev öncesinde hükümet güvenlik önlemlerini artırdı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, hayat pahalılığı ve eğitim sektöründeki sorunlara tepki göstermek amacıyla düzenlenecek eylemlere 700 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.
Fransa'da yüz binlerce insanın sokağa çıkacağı genel grev öncesi hükümet teyakkuzda.
Eğitim koşullarındaki yetersizliklere karşı liselilerin eylemlerinin yaklaşık 2 aydır devam ettiği ve Sarı Yeleklilerin 17, 24 ve 31 Ekim’de sokaklara indiği Fransa’da toplumsal huzursuzluk devam ederken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez genel grev öncesi güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.
Ülke genelinde 70 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını bildiren Nunez, olası yağma olaylarına karşı özellikle şehir merkezlerinin güvenliği konusunda da teyakkuzda olduklarını kaydetti.
Nunez, gün boyu devam edecek eylemlerde görev yapacak kolluk kuvvetlerine helikopter, insansız hava aracı ve onlarca zırhlı araç ile destek verileceğini söyledi.
Fransa’da 17 Ekim’deki Sarı Yelekliler eyleminde 3 bini aşkın iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınırken, hükümet olası eylemler karşısında kısmi sokağa çıkma yasağı ve eylem yasağı gibi bazı tedbirleri uygulama kararı almıştı.
Dünya
Alper Tan, Fransa’nın çatırdayan ‘cumhuriyet modeli’ni analiz etti: 1789’dan 2026’ya uzanan halk öfkesi