Shkupi hangi ülkenin takımı? Shkupi nere takımı? Shkupi oyuncuları kimler?
Süper Lig’de 20 puanla 6. sırada olan Beşiktaş, mili maçlar nedeniyle aradaki boşluğu hazırlık maçıyla dolduracak. Beşiktaş 11 Kasım Perşembe günü FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Beşiktaş ile yaptığı hazırlık maçı sonrası FK Shkupi hangi ülkenin takımı olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki FK Shkupi hangi ülkenin takımı? FK Shkupi oyuncuları kimler? FK Shkupi hangi ligde?
Beşiktaş - Shkupi maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş ile Shkupi arasında yarın saat 14:00'te Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlandı. Beşiktaş, Shkupi ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Beşiktaş, Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak puanını 20’ye çıkardı. Peki Beşiktaş’ın hazırlık maçı oynadığı Shkupi hangi ülkenin takımı? Shkupi nere takımı? Shkupi oyuncuları kimler? İşte Shkupi oyuncu kadrosu.
Shkupi hangi ülkenin takımı?
2012 yılında kurulan KF Şkupi, Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübü. Makedonya'nın en üst ligi olan Prva Мakedonska Fudbalska Liga'da mücadele etmektedir.
Shkupi oyuncu kadrosu
Kristijan Naumovski
Abdul Rwatubyaye
Ardit Ilazi
Lamine Diack
Faustin Senghor
Jakup Berisha
Kristijan Trapanovski
Matej Cvetanoski
GineFV
Ramin Alii
Bilal Iseni
Ali Adem
Fati Ismaili
Konstantin Cheshmedjiev
Tome Kitanovski
Blerton Sheji
Fisnik Zuka
Marko Gjorgjievski
Kire Markoski