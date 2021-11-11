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Spor Shkupi hangi ülkenin takımı? Shkupi nere takımı? Shkupi oyuncuları kimler?
Spor

Shkupi hangi ülkenin takımı? Shkupi nere takımı? Shkupi oyuncuları kimler?

Süper Lig’de 20 puanla 6. sırada olan Beşiktaş, mili maçlar nedeniyle aradaki boşluğu hazırlık maçıyla dolduracak. Beşiktaş 11 Kasım Perşembe günü FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Beşiktaş ile yaptığı hazırlık maçı sonrası FK Shkupi hangi ülkenin takımı olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki FK Shkupi hangi ülkenin takımı? FK Shkupi oyuncuları kimler? FK Shkupi hangi ligde?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:58:00 - 2021-11-11 16:05:05
Shkupi hangi ülkenin takımı? Shkupi nere takımı? Shkupi oyuncuları kimler?

Beşiktaş - Shkupi maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş ile Shkupi arasında yarın saat 14:00'te Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlandı. Beşiktaş, Shkupi ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Beşiktaş, Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak puanını 20’ye çıkardı. Peki Beşiktaş’ın hazırlık maçı oynadığı Shkupi hangi ülkenin takımı? Shkupi nere takımı? Shkupi oyuncuları kimler? İşte Shkupi oyuncu kadrosu.

Shkupi hangi ülkenin takımı?

2012 yılında kurulan KF Şkupi, Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübü. Makedonya'nın en üst ligi olan Prva Мakedonska Fudbalska Liga'da mücadele etmektedir.

Shkupi oyuncu kadrosu

Shkupi oyuncu kadrosu

Kristijan Naumovski

Abdul Rwatubyaye

Ardit Ilazi

Lamine Diack

Faustin Senghor

Jakup Berisha

Kristijan Trapanovski

Matej Cvetanoski

GineFV

Ramin Alii

Bilal Iseni

Ali Adem

Fati Ismaili

Konstantin Cheshmedjiev

Tome Kitanovski

Blerton Sheji

Fisnik Zuka

Marko Gjorgjievski

Kire Markoski

Shkupi takımı

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