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Gündem

Şeytanın aklına gelmeyen hain Bülent Keneş’in aklına geldi! Ayasofya için skandal öneri

FETÖ soruşturmasının firari sanığı Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak "Ayasofya kiliseye dönüştürülmeliydi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:22:00 -

FETÖ'cüler, Ayasofya Cami için alınan kararın ardından peş peşe hazımsızlık kokan açıklamalarda bulundu. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Cami ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonunu birlikte yürütüyor.

"Kiliseye çevrilsin" önerisi

"Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı ve FETÖ/PDY soruşturmasının firari sanığı Bülent Keneş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez daha belli etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, "Benim görüşüm net: Müze bir ara formüldü. İlla bir ibadet yerine dönüştürülmesi gerekiyorsa kiliseye dönüştürülmeliydi ve hak yerini bulmalıydı. Kimin yaptığından bağımsız olarak camiye dönüştürülmesine tamamen karşıyım! Gasp edilmiş mekanda ibadet olmaz! Kanaatim bu..." dedi.

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Yorumlar

abdullah

Boşuna KENEF demiyorlar buna demek ki
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Nur

Kim bu kefere ya feto papazının zangoçlarını niye haber yapıyorsunuz bitlrtin haber değeri ne
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