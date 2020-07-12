Şeytanın aklına gelmeyen hain Bülent Keneş’in aklına geldi! Ayasofya için skandal öneri

FETÖ'cüler, Ayasofya Cami için alınan kararın ardından peş peşe hazımsızlık kokan açıklamalarda bulundu. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Cami ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonunu birlikte yürütüyor.

"Kiliseye çevrilsin" önerisi

"Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı ve FETÖ/PDY soruşturmasının firari sanığı Bülent Keneş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez daha belli etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, "Benim görüşüm net: Müze bir ara formüldü. İlla bir ibadet yerine dönüştürülmesi gerekiyorsa kiliseye dönüştürülmeliydi ve hak yerini bulmalıydı. Kimin yaptığından bağımsız olarak camiye dönüştürülmesine tamamen karşıyım! Gasp edilmiş mekanda ibadet olmaz! Kanaatim bu..." dedi.