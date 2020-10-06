Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü yaşamını yitirdi.
İbrahim Aslan idaresindeki 46 AJ 551 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik bağlantı yolunun 3 kilometresinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Aslan'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti.
İlk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.