Çarpıtma Fatih! Hamallık yapıp bahşiş alıyordun: Akit’i basmıyordun kamyona yüklüyordun

28 Şubat zulmünün şakşakçılarından olan, hiçbir medya kuruluşunda tutunamayan CHP’nin yandaş ve fondaş kalemşörü Fatih Altaylı, Nil Gülsüm’ün YouTube kanalına verdiği röportajda medya grubumuz hakkında gerçekle bağdaşmayan ifadeler sarf etti.

Fatih Altaylı yayında, "Akit Gazetesi kurulduğunda basacak matbaa bulmakta zorlanıyorlardı. Ben de o dönemde Asil Nadir’in matbaalarını yönetiyorum. Kalkıp bana geldiler. ‘Kimse bu gazeteyi basmıyor. Çok da para istiyorlar. Siz basar mısınız’ dediler. Ve o gazeteyi ben bastım. Sonra kendi matbaalarını kurdular galiba” ifadelerini kullanarak kendine paye çıkarmaya kalkıştı. Kendisini bugünlerde son derece demokrat, fikir özgürlüğüne saygılı bir gazeteci pozuna sokan Altaylı’nın başörtülülere, kendisinden farklı inanç ve düşünceye sahip şahıs ve kurumlara yönelik 28 Şubat dönemindeki sözleri, yazıları, beyanları ise hala hafızalarda. ‘Meğer sen neymişsin be Fatih’, diyecek oluyoruz. ‘Vay be Fatih, vakit sana minnettar’ diyeceğimiz tutuyor, ‘Helal sana hür vicdanlı adam’ diyecek oluyoruz ammaaa… Ama senin 28 Şubat sürecinde darbe şakşakçısı medya artıklarıyla beraber başörtülü kardeşlerimizi alçakça hedef aldığını, namaz kılanlara, dinini yaşamaya çalışanlara savaş açtığını hatırlıyor ve ‘Hadi oradan’ diyoruz…

Merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya’nın seni yerin dibine sokup çıkardığı 10.10.1999 tarihli “Kendimde değilim bugün” başlıklı tarihi yazısını hatırlatmakla yetinip, yukarıda bahsettiğin “Vakit’i ben bastım’ sözlerine ilişkin gerçekleri sıraladığı bir başka yazısını tekrar gündeme taşıyoruz.

Merhum Hasan Karakaya, 10 Ocak 1999 tarihinde “Ayna” adlı köşesine taşıdığı “Hadi Fatih Altaylı, yut bu paçavrayı!” başlıklı yazısında önce Altaylı’nın, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın hem de o tarihten 5 yıl önce kaleme alınmış yazısı ile ilgili suç duyurusuna okkalı bir cevap veriyor, ardından da “paçavra” dediği akit’in basılması konusuna netlik kazandırıyor. İşte o yazının Altaylı’ya cevap niteliğindeki kısmı… HAMALLIK YAPAN SEN DEĞİL MİYDİN “Hatırlar mısın Fatih, Asil Nadir”in Avcılardaki “AN Grafik” matbaasında, bugün paçavra dediğin Vakit’i kamyonlara yükleyen senden başkası değildi. Yine hatırlıyorsun değil mi, Paçavra dediğin o gazeteye yaptığın ufak-tefek kıyakçılıklar karşılığında anında alırdın bahşişini!.. Sana olayın daha ilginç yönünü anlatayım mı! Hani o kamyonlara yüklediğin o bizim gazeteler vardı ya, işte o “Vakit” lerin içinde Prof. Ahmet Ağırakça beyin yazıları da vardı. İyi mi… Bugün “suç duyurusu” yaptığın o yazının Anadolu’daki insanlara ulaşması için 5 yıl önce hamallık yapan sen, bugün kalkmış aynı yazı hakkında suç duyurusunda bulunuyorsun! Bana bak Fatih, Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü… Vatanseverlik, laiklik, çağdaşlık cart curt ayaklarını bazı “angut’lara yutturabilirsin ama senin cemaziyelevvelini bilen biri olarak bana yutturamazsın! Tamam mı aslanım…”