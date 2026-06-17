MYK sonrası şok kararlar! Özgür Özel'in ekibine Kılıçdaroğlu neşteri

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı sona erdi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Sarı, MYK toplantısında bazı il başkanları ve önceki dönem il başkanları hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Müslim Sarı, Erzurum İl Başkanı Serhat Çaneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

Sarı ayrıca önceki dönem Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, önceki dönem İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve önceki dönem Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın da tedbirli biçimde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini bildirdi.

MYK’nın bir diğer kararına göre CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya görevden alındı.

Kılıçdaroğlu yönetiminin ayrıca CHP İstanbul ve Ankara il başkanlıklarını feshettiği açıklandı.

Parti yönetiminin “olağan kurultay” sürecine ilişkin altı kişilik bir heyet oluşturduğu bildirildi. Heyetin, kurultay hazırlıkları ve sürecin işleyişine ilişkin çalışma yürüteceği belirtildi.

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