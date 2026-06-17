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Spor Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı
Spor

Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
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Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı

İspanyol ekibi Real Madrid, Manchester City forması giyen İspanyol orta saha Bernardo Silva'yı kadrosuan kattı.

Real Madrid yeni sezon öncesi kadrosunu Bernardo Silva ile güçlendirdi. Eflatun-beyazlılar transferle ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Portekizli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017 yılından beri Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

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