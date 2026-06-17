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Gündem Kritik konular masada: Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak
Gündem

Kritik konular masada: Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak

Yeniakit Publisher
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Kritik konular masada: Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda başta ABD-İran savaşı olmak üzere birçok küresel konu gündeme getirilecek...

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplandı. Beştepe'de başlayan toplantının en önemli başlığı, ABD-İran barışı.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

MGK toplantısında Vaşington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmaların ele alınması bekleniyor.

 ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının da konuşulacağı ifade ediliyor.

Doğu Akdeniz'de atılacak adımlar masada

Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor.

Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacakların ele alınacağı belirtiliyor.

 Terörsüz Türkiye hedefi de kurulun gündeminde. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.

Hem bu çalışmalar hem de sahadaki son durum toplantıda ele alınarak Suriye ve Irak'taki gelişmeler üzerine önemli tespitlerin yapılması bekleniyor.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ile 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da konuşulacak.

 

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