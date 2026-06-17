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Gündem Tahliye karar! Muhittin Böcek soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Tahliye karar! Muhittin Böcek soruşturmasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Tahliye karar! Muhittin Böcek soruşturmasında sıcak gelişme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, "rüşvet" soruşturması kapsamında yaklaşık üç aydır tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun hakkında tahliye kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde 25 Mart tarihinde Antalya’da gözaltına alınan Günaydın ve Uygun, İstanbul’a getirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadeleri alınan iki şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 26 Mart tarihinde Aydın Günaydın ve Özer Uygun’un tutuklanmasına karar verdi. Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen iki şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Günaydın ve Uygun’un yapılan değerlendirmeler sonucunda tahliye edildiği öğrenildi.

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