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Dünya İki camiye eş zamanlı saldırı: Aşağılık siyonistler camileri ateşe verdi
Dünya

İki camiye eş zamanlı saldırı: Aşağılık siyonistler camileri ateşe verdi

Yeniakit Publisher
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İki camiye eş zamanlı saldırı: Aşağılık siyonistler camileri ateşe verdi

Filistin'in işgal altındaki Batı Yaka bölgesinde aşağılık Yahudi yerleşimciler, dün gece iki camiyi ateşe verdi. Camilerden duvarlarına ırkçı ve provokatif sloganlar da yazıldı.

Filistin'in işgal altındaki Batı Yaka bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin saldırıları devam ediyor. Ramallah'ın kuzeyindeki Jaljulye ile Mezraa el-Nubani kasabalarında bulunan 2 camiye saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, bir grup Yahudi yerleşimcinin Jaljulye'deki Ulu Cami'ye girerek yangın çıkardığını ve caminin duvarlarına provokatif ve ırkçı sloganlar yazdığını belirtti.

Kaynaklar, Filistinli sakinlerin camiyi yakmaya çalışan Yahudi yerleşimcilere karşı koyduğunu, bunun üzerine İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenleyerek göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığını ifade etti. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

SİYONİST SUÇLARA KINAMA

Güvenlik kaynaklarına göre; Mezraa el-Nubani'deki saldırıda ise yerleşimciler, El-Faruk Camii'ne baskın düzenleyerek camiyi ateşe verdi. Yangın nedeniyle camide maddi hasar oluştu. Kaynaklar, olayın iki gün önce 6 İsrailli yerleşimcinin Ramallah bölgesindeki diğer köylerde cami girişlerini ve araçları ateşe verdiğini açıklamasının ardından yaşandığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada saldırılar kınanırken, "İsrail'in eylemleri, halkımıza, toprağımıza ve kutsal mekanlarımıza yönelik devam eden saldırganlığında tehlikeli bir tırmanışı temsil etmektedir. Bu siyonist suçlar, bu kontrolsüz çetelere yön veren aşırılıkçılığın ve nefretin boyutunu ortaya koymaktadır. Halkımız ve direnişimizden kararlı bir karşılık ve mücadeleyi sürdürme iradesinden başka bir şeyle karşılaşmayacaklardır" denildi.

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