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Yerel 2 gündür aranıyordu, Nilüfer Çayı’nda bulundu
Yerel

2 gündür aranıyordu, Nilüfer Çayı’nda bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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2 gündür aranıyordu, Nilüfer Çayı’nda bulundu

Bursa’da iki gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Yunus Emre Türk’ün cansız bedeni Nilüfer Çayı’nda bulundu.

Bursa’da pazartesi günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yunus Emre Türk’ten acı haber geldi.

 

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki Nilüfer Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bölgede devriye atan güvenlik görevlileri, çayın içinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz kişinin öldüğünü belirlerken, incelemede cesedin Yunus Emre Türk'e ait olduğu anlaşıldı.

 

Türk'ün, pazartesi günü evden çıktığı, bir daha kendisine ulaşılamadığı ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Ölüm haberi sonrası olay yerine gelen Türk'ün yakınları, sinir krizi geçirirken; ailenin dün sabah bölgede arama yaptıkları ancak herhangi bir ize rastlamadıkları ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Türk'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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