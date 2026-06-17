CHP’de flaş gelişme! İstanbul milletvekili istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı.
CHP’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığı'na yazdığı dilekçeyle CHP'den istifa etti.
Özdemir, TBMM Başkanlığı'na yazdığı dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Özdemir, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye düştü, bağımsız milletvekili sayısı 10'a yükseldi.
Özdemir, İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılmıştı.
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