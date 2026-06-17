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Yaşam Sivas'ta korku dolu anlar! Ayı saldırdı, kangallar kurtardı
Yaşam

Sivas'ta korku dolu anlar! Ayı saldırdı, kangallar kurtardı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Sivas'ta korku dolu anlar! Ayı saldırdı, kangallar kurtardı

Sivas Suşehri'nde koyunlarını otlatan 56 yaşındaki Anıl Algül, otların arasında yatan ayının saldırısına uğradı. Kangal köpekleri sayesinde ayıdan kurtulan yaralı çoban, hastaneye kaldırıldı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde koyun sürüsünü otlatan çoban, ayı saldırısında yaralandı.

 

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şarköy kırsalında meydana geldi. Koyun sürüsü otlatan Anıl Algül'e, otlar arasında yatan ayı saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Algül, ayıdan sürüyü koruyan kangal köpekleri sayesinde kurtuldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çoban, ambulansla tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Algül, ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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