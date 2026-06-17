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Gündem Zimmet davasında 3 isme ceza yağdı!
Gündem

Zimmet davasında 3 isme ceza yağdı!

Yeniakit Publisher
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Zimmet davasında 3 isme ceza yağdı!

Kırıkkale’de 'zimmet' suçlaması ile açılan davada yargılanan MHP’li eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya 1 yıl 8 ay, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Yasin Özer’e 11 yıl 8 ay, muhasebeci Hasan Hüseyin Demirel'e ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Yasin Özer ve muhasebeci Hasan Hüseyin Demirel hakkında 'zimmet' suçlamasıyla hazırlanan iddianame ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan Yasin Özer ile avukatlar katıldı. Mehmet Koyuncu ile Hasan Hüseyin Demirel ise duruşmaya katılmadı. Sanık Yasin Özer savunmasında, hata yaptığını belirterek, "Bana, 'Bizden sana zarar gelmez, sen dediklerimizi yap' dediler. Koyuncu, beni bu zamana kadar aramadı. İstemeyerek de olsa yaptıklarımdan pişmanım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'SAHTE BELGE KULLANMA' CEZASI ERTELENDİ

Heyet, Yasin Özer'e 'Zimmet' suçundan 10 yıl, Hasan Hüseyin Demirel'e 'Suça yardım etmek' suçundan 5 yıl, Mehmet Koyuncu'ya ise 'Denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete sebebiyet verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanıklar Yasin Özer ve Hasan Hüseyin Demirel'e 'Sahte belge kullanma' suçundan 1'er yıl 8'er ay ceza vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan 'Sahte belge kullanma' suçundan beraat eden Mehmet Koyuncu'nun cezası, 2 yılın altında olması nedeniyle ertelendi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verildi.

 

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